Franz Ferdinand burla a sus enterradores en Razzmatazz

Un álbum reciente, ‘The human fear’, un poco más vivaz que los tres anteriores, es suficiente para que Franz Ferdinand mantenga la tensión entre sus seguidores. Que no decaen: lleno en Razzmatazz, este martes, en un concierto en el que los escoceses nos recordaron que en directo siguen siendo un artefacto afilado, con danza, oscuridad y un buen puñado de estribillos para la hoy en día casi indispensable sección de himnos.

Un Franz Ferdinand que conserva su urgencia y su pegada seca, aunque de la formación original ya solo quedan su cantante, Alex Kapranos, y el bajista Bob Hardy. Dos décadas después del extraño ‘revival’ punk-funk que los vio nacer, algo de aquello queda en su material actual, y ahí estuvo esa trotona apertura con ‘Night or day’. Pero ‘The human fear’ reservó otras tonalidades y se balanceó entre los ecos pop con brisa ‘beatle’ de ‘Bar lonely’ y ese ansioso y pospunk ‘The doctor’, con ese relato en el que vislumbramos a Kapranos delirando en su camilla hospitalaria.

Hubo más novedades sustanciosas: la dinámica sonámbula de ‘Everydaydreamer’, el toque cabaretero-burlesco de ‘Build it up’, la excéntrica complexión folk, con Kapranos punteando el ‘bouzouki’ (esos ancestros griegos), perceptible en ‘Black eyelashes’. Amplio repaso al nuevo álbum y oportunas cuñas del repertorio pretérito, más de anteayer que de ayer: la sierra guitarrera de ‘The dark of the matinée’, el pulso ‘dance’ de ‘No you girls’, la turbia y sofocante ‘Hooked’ (con Master Peace, telonero de la noche, como invitado). Para escuchar sendas sondas explosivas, ‘Do you want to’ y ‘Take me out’, no hubo que esperar al bis, sino que sonaron a medio camino, dando a entender que no quieren darles una importancia excesiva.

Pues es cierto que Franz Ferdinand no es un grupo reducible a dos ‘hits’, que hay toda una obra con sus pliegues y giros. ‘Outsiders’ sonó dominadora con sus vestigios de Bowie (versión berlinesa), y una carta reciente más, ‘Audacious’, se elevó al final con su estribillo neoclásico (también, sí, con resonancias de Bowie, aquí del período 1972-73). Momento de clímax, a punto para que la banda nos amenazara con la tonada guerrera de ‘This town’ y aquello de “este incendio está fuera de control, / vamos a quemar esta ciudad, quemar esta ciudad”. No llegaron a tanto, pero el pase dio a entender que no hay que enterrar a Franz Ferdinand, aunque a veces hayamos estado tentados de hacerlo.

