Dedicación, constancia y disciplina: cómo los artistas asiáticos se han hecho con la clásica

Han pasado dos décadas desde que el pianista chino Lang Lang lograra hechizar al público de la clásica y algo menos desde que su compatriota Yuja Wang cautivara al público no solo con su capacidad técnica y ágiles dedos, sino también con su atrevido estilismo y tacones de aguja de vértigo. Occidente se ha rendido al talento oriental tanto en la clásica como en la ópera y el ballet. Este arte con ADN occidental cuenta con una enorme pujanza en Asia, donde las escuelas de música y danza van a más, especialmente en China y Corea. Y en Asia, desde pequeños, la mentalidad es "ser el primero, ser el mejor".

El pianista Xiaolu Zang ganó en 2024 el 69 Concurs Internacional de Música Maria Canals. / Europa Press

Todos llegan al top tras destacar en concursos donde ganan premios y medallas que reconocen su talento. Ello les permite seguir perfeccionando y puliendo su destreza y técnica en prestigiosas escuelas de Europa o EEUU. Hace años sorprendía la abrumadora diferencia en número entre candidatos de Asia y de Europa. Ya no. Nos hemos acostumbrado no solo a verlos competir sino a triunfar. El pianista chino Xiaolu Zang, de 25 años, ganó el 69 Concurs Internacional de Música Maria Canals de Barcelona 2024 y este 2025 la cantante surcoreana Gloria Jieun Choi, de 33 años, se ha alzado con su potente voz con el Primer Gran Premio de la 62ª edición del Concurso Viñas.

La pianista Yuja Wang durante una entrevista con Efe para hablar de su disco, "Fantasía". / EMILIO NARANJO / EFE

Los instrumentos de violín y piano son donde se nota especialmente la pujanza asiática, pero también en ópera. Hace más de 20 años, la soprano china Hui He abrió camino. Tras ganar el Concurso Operalia, actuó en los mejores coliseos y fue un referente en roles como Cio-Cio-San o Aida.

Joan Matabosch, director artístico del Teatro Real que estuvo en el jurado del último Concurs Tenor Viñas en Barcelona, destaca: "Lo que suelen tener de especial los concursantes coreanos es una preparación técnica muy sólida. Evidentemente que no siempre, pero en muchas ocasiones sorprende que técnicamente el dominio es irreprochable". Recuerda que el Concurso Tenor Viñas tiene mucha responsabilidad en este florecimiento de los cantantes orientales en Occidente. "Todo comenzó cuando la soprano Sumi Jo ganó el primer premio en 1985. Su carrera internacional se disparó y se convirtió en poco tiempo en una de las cantantes más demandadas de su generación. Esto hizo que Corea viera al Concurso Tenor Viñas como la plataforma ideal de proyección de sus artistas en Occidente, y comenzaran a presentarse de manera casi masiva". A diferencia de Sumi Jo, los hay que optan por no hacer carrera sino crear escuelas en su país.

El pianista chino Lang Lang. / Robin Townsend / EFE

Danza

En el ballet han abierto puertas bailarinas como Tan Yuanyuan, la primera china en alcanzar el puesto como bailarina principal en la historia del Ballet de San Francisco y también la más joven en lograrlo. Tras ella han venido muchas más.

La disciplina y el valor del esfuerzo es denominador común en Asia, donde desde muy pequeños tienen que vérselas con la competitividad y la presión. "Hay un gran futuro en Asia", comenta Elías García del Ballet de Catalunya. En la gala de grandes estrellas con la que debutaron en Nueva York fueron muy aplaudidos tanto la veterana Yuriko Kajiya, estrella del Houston Ballet, como los jóvenes Takumi Miyake, actualmente en el ABT, como Kentaro Mitsumori, del Swedish Royal Ballet.

Este 2025 la cantante surcoreana Gloria Jieun Choi, de 33 años, se ha alzado con su potente voz con el Primer Gran Premio de la 62ª edición del Concurso Viñas. / EPC

Ambos se formaron en Japón y perfeccionaron su técnica en reconocidos centros europeos. "La disciplina. El respeto. El compromiso. No sé si se puede calificar de estatus pero ser bailarín es un prestigio para ellos. Aquí lo es. Uno cuando estudia danza en España se pregunta ¿comeré?. Ellos tienen otro punto de vista. Para los asiáticos significa una oportunidad para trabajar en Occidente." También influye la manera de enseñar en Catalunya, comenta García. "Este año hemos hecho en la escuela de la compañía clases abiertas a niños de 8 y 10 años que han acabado bailando pasajes de 'El Cascanueces'. Y me han recomendado que no diga que el rey ratón muere para no traumatizarles. ¿Entonces, 'La caperucita roja' no se puede contar?".

En el Ballet han abierto puertas bailarinas como Tan Yuanyuan, la primera china en alcanzar el puesto como bailarina principal en la historia del Ballet de San Francisco. / EPC

En Japón, la tradición del ballet empezó en el siglo XX. Entre sus pioneras destacó la bailarina y coreógrafa Akiko Tachibana, quien fundó con su hija, y también bailarina, el Asami Maki Ballet en 1956, la primera compañía de ballet clásico en Japón. Más tarde Maki fundaría una escuela de danza. Hoy en día el ágil Daichi Ikarashi está triunfando en el Royal Ballet de Londres y la bailarinas Riho Sakamoto está como principal en el Dutch Ballet, mientras que May Nagahisa brilla en el Mariinski de Sant Petersbugo.

En Barcelona, la Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu cuenta con Liu Jing como violinista segunda. / EPC

En la ESMUC hay varios alumnos asiáticos cursando másters. Allí la cifra se ha mantenido constante durante los últimos años y en el Conservatori Superior del Liceu el número ha ido a más. A Maria Serrat, directora de este centro, no le extraña. "En Asia son muchos más millones de personas, tienen interés y disciplina y también dinero. En China invierten en crear centros de enseñanza y teatros. Numéricamente nos ganan y así es más fácil que surja el talento", explica.

En Barcelona, la Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu cuenta con Liu Jing como violinista segunda. Y la OBC, que ha tenido dos directores asiáticos -Eiji Oue (2006-2010) y Kazushi Ono (2015-2022)-, cuenta con la japonesa Aine Suzuki como viola solista y con la violinista franco-coreana Jaha Lee como concertino asociada, quien en pocas semanas ofrecerá la 'Fantasía para violín y orquesta en Do mayor' de Robert Schumann.

La OBC cuenta con la japonesa Aine Suzuki como viola solista. / EPC

Lenguaje universal

Aunque los cantantes jóvenes europeos tienen mucha más musicalidad y una facilidad en la vocalidad respecto de un cantante oriental, lo cierto es que los asiáticos pueden rivalizar con cualquiera. "Cantar en un idioma tan alejado del suyo propio puede ser un obstáculo, pero hay muchos cantantes coreanos que han logrado imponerse y ser tan idiomáticos y capaces de expresar los textos como un cantante local, a veces mucho más", comenta Matabosch. "El mismo Festival de Bayreuth confió a Samuel Youn el papel titular de su producción de 'El holandés errante'. Y es difícil encontrar un bajo tan idiomático en alemán como Kwangchul Youn, un Daland de manual. O el extraordinario Jongmin Park, que la temporada pasada hizo un sobresaliente Pogner en 'Los maestros cantores de Nuremberg' que presentó el Teatro Real", apunta Matabosch.

El barítono Samuel Youn en la maestranza de Sevilla. / MARCELO DEL POZO / Reuters

Hoy en día en Japón los dos teatros de ópera de Tokio son capaces de levantar producciones sin casi presencia de intérpretes occidentales. Y en China se siguen construyendo muchos teatros que darán trabajo a músicos, cantantes, bailarines... "Vivimos en un mundo global. Las nuevas generaciones que se preparen porque en Asia hay auténtica pasión por la música, que es universal. No podemos pensar que la clásica como es algo nuestro que tocaremos mejor nosotros. Yo ahora dirigiré un Wagner y no soy alemán", apunta Josep Pons, director musical del Liceu. Recuerda que Lang Lang tiene un modelo de piano Steinway con su nombre que cuando salió al mercado era el sueño de los 40 millones de estudiantes de piano que había entonces en aquel país, donde siguen construyendo "impresionantes teatros y auditorios".

Y no es una moda. "Es algo que irá a más. Hoy hay músicos orientales en todas las orquestas. Aplican virtudes de su cultura a la música: dedicación, constancia, método y disciplina y son muchos más millones de personas", resume Pons. Matabosch tampoco lo duda: la pujanza asiática continuará. El público aprecia el talento por igual, venga de dónde venga. En China la mentalidad es "ser el primero, ser el mejor". Quizás por ello el tenor Kang Wang se está convirtiendo en uno de los tenores líricos jóvenes más solicitados.

