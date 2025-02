Un mural de ‘El 47’ homenajea al barrio: “Esto demuestra que hemos hecho más que una peli, que es el orgullo de una gente”

Manolo Vidal se asoma a Barcelona, a su espalda el bus 47 y el barrio de Torre Baró. En el lado opuesto, Carmen está al teléfono. Un enorme mural decora la segunda planta del Centro Comercial SOM Multiespai, inmortalizando tanto la película ‘El 47’ como la historia de un barrio. “De todo lo bonito que ha pasado con este film, que han sido muchas cosas, esta es de las que más ilusión me ha hecho”, ha explicado el director Marcel Barrena en la inauguración de esta obra.

Creada por el artista italiano Morcky, forma parte del Kronos Art BCN, un festival benéfico que utiliza el arte como herramienta de transformación social. “Desde que nos pusimos con la edición de este año, teníamos claro que el mural iba a estar destinado a ‘El 47’”, ha señalado el director del festival, Damian Pizarra. En este espacio siempre se homenajea al distrito de Nou Barris, que engloba tanto Torre Baró como el barrio de Porta, donde se encuentra el centro comercial. “Nos interesa que la gente del barrio se sienta conectada”.

Som Multiespai inagura un mural de 'El 47'. / Marina Tovar

El orgullo de un barrio

Una veintena de vecinos de Torre Baró han acudido a la inauguración y señalan contentos los detalles del mural. “Ha clavado a Clara”, comentan, alabando el parecido del dibujo a la actriz que interpreta a Carmen. “El mural es espectacular, fuera de serie”, añade Mari Carmen, vecina y figurante de la película. “Es que me gusta todo, nos hace mucha ilusión”. Aprovechando la presencia del director de la película, la asociación de vecinos de Torre Baró ha querido regalar un premio a Barrena, una placa de cristal donde se lee “Gracias por traer luz a nuestro barrio. Te estaremos eternamente agradecidos”.

A su vez, el director dedica tanto la película como los homenajes que recibe a los vecinos. “Los vecinos son los protagonistas, yo solo he puesto el micrófono, a historia les pertenece a ellos”, ha destacado. “El mural y todo lo que estamos viviendo no forma parte de lo que le pasa a una película, está en otra dimensión, demuestra que hemos hecho más, que es el orgullo de un barrio, de una gente, que es su bandera”, ha añadido el director. La clave de ese éxito: “Habla de todos, tiene sus defectos; está lejos de ser perfecta, pero tiene una emoción que conecta con la gente”.

Se podrá ver durante todo el año

Para el director, este mural será un recordatorio de la mayor película de su carrera. “‘El 47’ es la cima de mi carrera, porque conseguir esto no existe, no hay otro referente. Puedo intentar ganar otro Goya, otro Gaudí, incluso intentar ir a los Oscars, pero esta película ha sido el viaje de mi vida, nunca haré nada igual”. Su “yo joven” que se pasaba los sábados viendo películas este centro comercial, no podría estar más satisfecho. “Este es el sentido del cine, hacer que la vida sea major. Estoy superemocionado”.

La obra de Morcky, que muestra escenas del barrio y de la película en blanco y negro, y con algunos toques de color rojo, decorará la pared del Som Multiespai durante todo el año. Aunque el director de la película ha bromeado sobre la posibilidad de que no se borre, señalando además que este cine era al que él acudía de joven, en 2026, otra obra decorará la pared. “Lo bonito del street art es que nada es para siempre, que todo se destruye en algún momento, como pasa en la vida”, ha explicado el director del festival.