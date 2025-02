El mensaje del director de ‘Emilia Pérez’ a Karla Sofía Gascón tras recoger el Bafta

La noche de los BAFTA 2025 fue agridulce para el equipo de 'Emilia Pérez'. Si bien la película de Jacques Audiard se alzó con el premio a la mejor película en lengua no inglesa, la sombra de la controversia rodeaba a su protagonista, Karla Sofía Gascón. Las polémicas declaraciones previas de la actriz española, que incluían críticas al Islam, a la diversidad en los premios Oscar y a figuras como George Floyd, habían provocado su exclusión de la campaña de premios y la habían mantenido alejada de la ceremonia. A pesar de la distancia física y el escándalo mediático, Audiard no olvidó a Gascón en su discurso de aceptación, enviándole un mensaje que resonó en el Royal Albert Hall y más allá.

Un discurso de agradecimiento y reconocimiento

En un discurso breve pero emotivo, Audiard, a través de un intérprete, agradeció a todo el elenco y equipo que hizo posible 'Emilia Pérez'. Tras mencionar a otros miembros del reparto como Zoe Saldaña, Selena Gomez y Adriana Paz, el director dirigió palabras específicas a Gascón: "Mi querida Zoe, mi querida Selena, Giorgini, Paul, Juliet, Camille, Clement, Julia y su equipo, pero también a ti, mi querida Karla Sofía, a quien le mando un beso. Estoy profundamente orgulloso de lo que logramos juntos. ¡Larga vida a Emilia Pérez!".

La dedicatoria de Audiard, aunque escueta, reflejó el reconocimiento al trabajo de Gascón en la película. Su ausencia, forzada por la controversia, no impidió que el director valorara su contribución al proyecto y le expresara su orgullo por lo conseguido.

La ausencia de gascón y la polémica desatada

La ausencia de Karla Sofía Gascón en los BAFTA fue el corolario de una tormenta mediática que se desató tras la difusión de antiguas publicaciones en redes sociales. Estas declaraciones generaron indignación y críticas, llevando a Netflix a retirar su imagen de la promoción de la película y a cancelar su campaña personal en la temporada de premios. La actriz, que había hecho historia al ser la primera mujer trans nominada a mejor actriz en los BAFTA y los Oscar, se vio marginada de los eventos más importantes de la industria.

Otras ceremonias como los Critics Choice Awards, los PGA Awards y los premios Goya tampoco contaron con la presencia de Gascón, consolidando su exclusión de la escena pública. La controversia eclipsó su logro profesional y puso en entredicho la representación inclusiva que la película buscaba promover.

Zoe Saldaña, quien se alzó con el BAFTA a mejor actriz de reparto por su papel en 'Emilia Pérez', también hizo referencia a Gascón en su discurso, aunque de manera más sutil. Saldaña destacó el desafío creativo que supuso la película y agradeció a sus compañeros de reparto: "Este fue un desafío creativo de por vida. ¿Cómo comienzas a abordar una película que simplemente desafía la categorización? Y empiezas siguiendo el liderazgo de Jacques Audiard”, expresó. “Quiero agradecer a mi maravilloso elenco: Karla, Selena, Adriana…“.

La actriz resaltó el potencial de las películas para cambiar corazones y desafiar mentes, y expresó su esperanza de que 'Emilia Pérez' lograra este objetivo: “Las películas están destinadas a cambiar corazones y desafiar mentes. Y espero que Emilia Pérez haya hecho algo así, por favor, porque las voces necesitan ser escuchadas”.

La disculpa de Gascón y la respuesta de Audiard

Días antes de la ceremonia de los BAFTA, Karla Sofía Gascón emitió un comunicado disculpándose por sus declaraciones. En un intento por minimizar el impacto de la controversia en la película, la actriz expresó: “Espero que mi silencio permita que la película sea apreciada por lo que es, una hermosa oda al amor y la diferencia”.

Sin embargo, Jacques Audiard no ocultó su decepción y malestar con las palabras de Gascón. En una entrevista reciente, el director calificó los comentarios de la actriz como "odiosos" y afirmó que había adoptado una actitud "autodestructiva". Audiard reconoció que la confianza que había construido con Gascón durante el rodaje se había visto afectada por sus declaraciones.

A pesar de la polémica, 'Emilia Pérez' logró obtener el reconocimiento de la crítica y el público, consolidándose como una de las películas más destacadas del año. Sin embargo, la película también ha enfrentado críticas en México por temas de autenticidad y representación, lo que llevó al director a disculparse públicamente.

El triunfo en los BAFTA, aunque empañado por la ausencia de Gascón, reafirmó el valor artístico de la película y su capacidad para trascender las barreras culturales y lingüísticas. 'Emilia Pérez' se impuso a otras producciones de renombre como 'All We Imagine As Light', 'I’m Still Here', 'Kneecap' y 'The Seed of the Sacred Fig', demostrando su impacto en la industria cinematográfica internacional. El mensaje de Audiard a Gascón, aunque breve, fue un recordatorio de que, a pesar de las diferencias y los errores, el arte puede ser una fuerza unificadora y un testimonio del trabajo en equipo.