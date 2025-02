Selena Gomez y Benny Blanco avanzan canción por San Valentín y anuncian nuevo disco

"Siempre os engaño", decía Selena Gomez en una publicación en Instagram. Y sí, tiene razón, ya que en varias ocasiones había dado a entender que había puesto punto y final a su carrera musical tras su éxito como actriz y con su marca de maquillaje Rare Beauty. Todos nos lo habíamos creído hasta que este viernes ha descolocado a más de uno anunciado su próximo álbum junto a Benny Blanco, su prometido y productor musical, que se publicará el próximo 21 de marzo.

La artista ha avanzado este día de San Valentín lo que podría ser el cierre del círculo de desamor que veíamos en los últimos años tras su ruptura con Justin Bieber. Y es que hemos podido vivir todo el proceso a través de sus canciones: desde llorar con 'Lose You To Love Me', sanar con 'Una Vez' y 'My Mind and Me', hasta aprenderse a querer y avanzar con 'Single Soon' o 'Love On'.

Ahora, publica un sencillo que es toda una declaración de amor a Benny Blanco y en el que demuestra la gran química entre ellos que ya habían dejado ver con otros éxitos compartidos como 'Kill Em with Kidness' y 'Same Old Love'.

'Scared of Loving You' es el primer avance del álbum 'I Said I Love You First' personifica el amor que comparten, y la pareja no puede estar más ansiosa para compartir el proyecto con los fans.

Su historia de amor, hecha disco

Para hablar de la relación de Selena y Benny tenemos que remontarnos a junio de 2023. Empezó como un rumor que acabó confirmando la propia cantante en una publicación en la que aseguraba que le había tratado como nunca nadie la había tratado en diciembre. Un año después de consolidar su romance, tanto en lo personal como en lo profesional, anunció que estaba comprometida con el famoso productor musical.

Y dentro de poco más de un mes podremos escuchar su historia de amor hecha disco, 'I Said I Love You First' (Yo dije primero te quiero), que contará con 14 canciones que no dejarán indiferente a nadie.