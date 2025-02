Netflix se plantea controlar los tuits de sus estrellas tras la polémica con Karla Sofía Gascón

Netflix, la distribuidora de Emilia Pérez en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, está considerando "reevaluar" sus mecanismos de control sobre las redes sociales de aquellos involucrados en sus producciones. Así lo ha anunciado tras la polémica generada por los antiguos tuits de tinte racista de su protagonista, Karla Sofía Gascón.

"En realidad, no es una práctica habitual que la gente investigue los tuits de esa manera... Mucha gente está revisando eso... Creo que está planteando preguntas a mucha gente sobre la reevaluación de ese proceso", reflexionó Bela Bajaria, directora de contenidos de Netflix, en el podcast The Town with Matthew Belloni, admitiendo que, en el caso del servicio de streaming, era algo que se estaba estudiando.

"Creo que también hay que [preguntarse]: ¿Vamos a examinar realmente las redes sociales personales de decenas de miles de personas cada día en todo el mundo, [teniendo en cuenta] la cantidad de películas y programas de televisión originales y coproducciones que hacemos y autorizamos?", señaló la ejecutiva, haciendo hincapié en las dificultades logísticas que supondría el proceso de control.

En cuanto a la polémica alrededor de Gascón y cómo ha afectado la carrera de Emilia Pérez en la temporada de premios, Bajaria expresó que le parece "un fastidio para las 100 personas de increíble talento que han hecho una película increíble".

"Y si nos fijamos en las nominaciones y en todos los premios que ha recibido, creo que es una lástima que haya desviado la atención. Ha desviado la atención de esta increíble película de Jacques Audiard, que es un director increíble. Realmente es un fastidio para mucha gente, como [las coprotagonistas] Zoe [Saldaña] y Selena [Gómez]", expresó.

Bajaria no es la primera en lamentar el efecto de la polémica sobre la película, el propio cineasta cargaba recientemente contra la intérprete española acusándola de dañar al equipo no ya solo con sus tuits de antaño, sino con su reacción ante toda la polémica al "hacerse la víctima" y no asumir "responsabilidades". Por su parte, Gómez admitía que todo aquel asunto había hecho desaparecer "parte de la magia", si bien se seguía sintiendo orgullosa del filme, algo que también ha querido dejar claro la directora de contenidos de Netflix.

En todo caso, la responsable del servicio de streaming, y a pesar de todos los quebraderos de cabeza que le ha traído la película en las últimas semanas, dice que no se arrepiente de haber apostado por Emilia Pérez. "Si me preguntaran hoy, con todo lo que sé, seguiríamos comprando la película. Esa película es increíble, creativa y audaz. Eso es lo que quieres. Quieres dar esos grandes golpes", aseguró Bajaria, señalando que era un filme que había "calado en mucha gente".

TENSIÓN ENTRE NETFLIX Y GASCÓN

Aunque hasta el momento Netflix no se había pronunciado de forma oficial sobre la polémica alrededor de la protagonista de Emilia Pérez, sí que había tomado cartas en el asunto, apartando a la actriz española de los actos promocionales y no financiando su asistencia a ningún evento enmarcado dentro de la carrera de los premios. Así, Gascón ha estado ausente del almuerzo de los premios AFI, los Critics Choice Awards, los Directors Guild Awards, los Producers Guild Awards y el Festival de Cine de Santa Bárbara. Además, y ya en el circuito europeo, no acudió a los Goya y parece que tampoco estará presente en los BAFTA.