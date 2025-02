Manolo Valdés, artista: “Si la Inteligencia Artificial se inspira en mis trabajos, estaré feliz”

La dilatada trayectoria profesional de Manolo Valdés (Valencia, 1942) le ha encumbrado como uno de los artistas españoles más importantes de su tiempo. Cofundador de Equipo Crónica en 1964, un grupo conocido por su estética pop y sus mensajes críticos con la realidad política y artística de la época, ha desarrollado gran parte de su carrera artística en Nueva York y ha expuesto sus obras en las principales ciudades del mundo. Ahora aterriza en la Opera Gallery de Londres con una nueva exposición en solitario, ‘The Library’, en la que rinde homenaje a la herencia cultural y artística a través de una reinterpretación de las obras de grandes nombres de la historia del arte como Velázquez o Matisse.

Manolo Valdés inaugura en Londres la exposición 'The Library'. / EPC

La exposición gira alrededor de dos reproducciones en madera tallada a gran escala de estanterías repletas de libros, con las que Valdés hace referencia a la búsqueda del conocimiento y a la exploración del patrimonio cultural propia de sus trabajos. El uso de distintos tipos de madera, entre ellas el ébano o el nogal, responden a su obsesión por reinterpretar sus propias obras con materiales distintos. “Uno vuelve a los mismos temas siempre que piensa que puede contarlos de una manera diferente. Aparecen materiales más expresivos y empiezan a venirte a la cabeza otras alternativas, que te pueden ayudar a reforzar un discurso”, explica el artista a EL PERIÓDICO.

Influencias artísticas

Además de las piezas talladas en madera, la exposición cuenta con versiones en acero, porcelana y aluminio de su emblemática escultura Reina Mariana, así como representaciones en distintas escalas de sus cabezas con tocados, hechas con materiales como el bronce, el cristal de Murano, la cerámica y el acero. “Nunca sabes de dónde va a salir una excusa para volver a trabajar sobre una misma idea. Cojo materiales que me parecen plásticamente interesantes y los utilizo para hacer cosas diferentes con la misma imagen”, explica. La versatilidad en el uso de materiales es una de las grandes señas de identidad de su obra.

Manolo Valdés inaugura en Londres la exposición 'The Library'. / EPC

Valdés atribuye esta versatilidad a la influencia que los grandes nombres de la historia del arte han ejercido sobre él, los cuales han abierto la puerta a un amplio abanico de recursos estéticos. “Si pongo tres ojos en una cara es porque Picasso me ha enseñado que puedo hacerlo y si de repente cae una gota en una de mis obras, no la borro, porque Pollock me ha enseñado que eso se puede hacer. Vas apropiándote de las cosas que se han hecho y vas tratando de hacerlas tuyas”, explica el artista, mientras observa un retrato basado en un cuadro del expresionismo alemán. “He cogido un rostro de este cuadro y lo he ampliado, porque el arte pop me ha enseñado que puedo hacer una cosa grande y que tenga impacto”.

Uso de la IA

El uso de referencias artísticas es algo evidente en la obra de Valdés, quien destaca que todos los artistas se han inspirado en obras y en estilos desarrollados anteriormente. El desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), sin embargo, ha abierto el debate sobre hasta qué punto pueden utilizarse referencias de otros artistas para hacer nuevas obras. Un ejemplo reciente es la carta de protesta firmada por cerca de 3.000 artistas en contra de la primera exposición elaborada exclusivamente con IA que la casa de subastas Christie’s inaugurará el próximo 20 de febrero en Nueva York. En la carta, los artistas afectados denunciaron que esta tecnología se alimenta de obras protegidas por derechos de autor y que utiliza sus trabajos sin consentimiento para construir productos comerciales.

Valdés reconoce estar “alejado” de las nuevas tecnologías, pero ve con buenos ojos el uso de métodos novedosos para la creación de obras de arte. “Si la Inteligencia Artificial se inspira en mis obras, estaré feliz. No me parecería nada molesto, más bien al contrario. Cuando yo hago referencia a otro artista y parto de él, creo que tiene que estar contento. No hay nada que no se haya hecho partiendo de una referencia anterior, es algo que ocurre en todos los ámbitos”, señala.

La exposición ‘The Library’ está disponible en la Opera Gallery de Londres desde el 13 de febrero hasta el 20 de marzo. “Es un momento importante porque se han cumplido 60 años desde la fundación de Equipo Crónica y también se cumplen 10 años desde que comenzamos nuestra colaboración con Manolo Valdés”, asegura la directora ejecutiva de la galería, Isabelle de La Bruyère. “Tener a un artista como él, con tanta presencia en el arte contemporáneo y reconocimiento a nivel internacional, es un gran placer y un gran honor”, sentencia.