El saxofonista Marshall Allen, líder de la Sun Ra Arkestra, publica su disco de debut en solitario a los 100 años

Un día Marshall Allen entró en una tienda de discos de Chicago. Era 1957. Había vuelto de Europa hacía unos años, después de servir como músico en una banda del ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y de estudiar clarinete en el conservatorio de París. En esa tienda de Chicago, recordaba Allen en una entrevista para EL PERIÓDICO en 2016, escuchó un disco que le cambiaría la vida. "¿Qué es eso?", le preguntó al dueño. Era una de las primeras grabaciones de Sun Ra, compositor y teclista visionario, filósofo, pionero del afrofuturismo y uno de los artistas más singulares del siglo XX, que llevaría el jazz a lugares desconocidos. Aunque todo eso aún no lo sabía nadie. La leyenda de Sun Ra estaba por escribir. En la tienda le contaron que la banda de Sun Ra ensayaba cada día en una sala de baile cerca de su casa. Allen se presentó a los ensayos con el saxo. Durante días esperó, escuchó al maestro -"hablaba sin parar de ir a la Luna, del espacio, del antiguo Egipto, de la Biblia", recuerda Allen- y al fin Sun Ra le aceptó en su círculo, la Sun Ra Arkestra.

Empezaba así un compromiso artístico y personal que Allen ha mantenido de por vida. Cuando Sun Ra murió en 1993, él siguió al pie del cañón, y desde hace 30 años es el director de la Sun Ra Arkestra y el único superviviente de la banda original. Ha vivido por y para la música de su maestro, formando a nuevos músicos, desenterrando partituras olvidadas, grabando y girando por el mundo con la sin par Arkestra. Aun toca, aunque solo si los conciertos son cerca de su ciudad. Y en todo ese tiempo, no ha grabado jamás un disco propio. Hasta ahora: su debut, 'New Dawn' (nuevo amanecer), se publica el 14 de febrero. Dos meses antes de que Allen cumpla 101 años.

Un regalo al final de la vida

La idea de grabar el primer disco de Marshall Allen fue de Jan Lankisch, programador de conciertos en Alemania, responsable del sello independiente Week-End y entusiasta de la música de Sun Ra. "Me pareció un regalo muy bonito para hacerle a alguien al final de su vida. Pensé que Marshall no podía dejar este planeta sin dar a luz a su propia criatura". Le lanzó la idea a Knoel Scott, mano derecha de Marshall Allen y actual director musical de la Arkestra. Quería que Allen se convirtiese en el primer músico en grabar un disco de debut a los cien años. ¿Era posible? ¿Qué haría falta para convencerle? "Cuerdas", dice Lankisch. De todas las ideas que se le ocurrieron, la que le hizo más ilusión a Marshall Allen fue grabar con una sección de cuerdas. Jamás, en toda una vida con la Arkestra, había podido hacerlo. "Le dan a la música un carácter distinto; tiene que ver con Sun Ra, pero es otra cosa", opina Lankisch.

Marshall Allen, con Jan Lankisch en el estudio / Ayana Wildgoose

Cuerdas. Bien. Pero, ¿para tocar qué? ¿Qué repertorio podría grabar? "Yo no tenía ni idea de si Marshall componía o no. Y resultó que a lo largo de los años había escrito más de 50 partituras". Y aunque nunca suenan en los conciertos, porque en la Arkestra solo hay lugar para música de Sun Ra, Marshall Allen carga con algunas de esas partituras propias a todas partes. Una de ellas, la de la canción que da título al disco, 'New Dawn'. "Para mí eso demuestra lo importante que es para Marshall su propia música". Había repertorio, había ideas. ¿Se podían convertir en un disco? ¿Podría Marshall Allen, con 100 años recién cumplidos, entrar en un estudio y grabar?

Un pequeño milagro

"Creo que un médico le ha aconsejado que solo toque el EVI", explica Lankisch. El EVI es un instrumento de viento electrónico y sonido sugerente, físicamente menos exigente que el saxofón, que Allen usa desde hace años. "Pero él aún toca el saxo. Le he visto en varios conciertos y es increíble. ¡Si todavía fuma!". En mayo de 2024, solo cuatro días después de celebrar su centésimo cumpleaños, Marshall Allen y un grupo de músicos dirigido por Knoel Scott se encerraron en un estudio de Filadelfia para grabar un disco que quiere ser más una semblanza que un homenaje. En 'New Dawn' hay música ensoñadora y poética. Hay un blues. Hay swing, algo dislocado, que a veces tira hacia lo que fue vanguardia y, a veces, hacia el universo en extinción de las 'big bands'. Hay 'groove' y sonidos que sugieren misterio, espacio y aventura. Allen toca poco, pero bonito. La preciosa 'New Dawn', donde Neneh Cherry canta con ternura mecida por las cuerdas que tanta ilusión le hacían a Allen, pone la guinda a un disco que es un pequeño milagro.

Con cien años, Marshall Allen, leyenda viva del jazz, ha grabado al fin su propio disco. No fue idea suya y lo ha hecho gracias a la ayuda de gente que le quiere. Y aun así, es un pequeño milagro. "La vida es esto", decía Allen en 2016 a este diario. "Siempre hay que intentar lo imposible. Si no, no hay reto".