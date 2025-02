El periodista manresano Txema Seglers radiografía la figura de Jordi Pujol

Un día le preguntaron a Txema Seglers (Manresa, 1980) si "¿te ves con ánimos?". El interlocutor del periodista y profesor era el editor de Crític, Sergi Picazo, y el receptor de la propuesta reconoce que tuvo que tomar aire antes de contestar. El reto: hacer tres entrevistas para descifrar la figura gigantesca y poliédrica de Jordi Pujol, huir de los lugares comunes, ir a buscar "el animal político" de quien presidió la Generalitat de Catalunya durante veintitrés años. El próximo lunes, 17 de febrero, llegará a las librerías el epílogo de la historia de aquel encargo, un libro, Pujol y yo. Las caras y las cruces del hombre que ha transformado todo un país (Saldonar), donde las charlas con 27 personalidades de la sociedad, la política y el periodismo catalán para abordar las luces y las sombras del líder convergente se van entrelazando con la memoria personal.

"Jordi Pujol había nacido el 9 de junio de 1930. Yo, el 18 de diciembre de 1980. Nos separaba medio siglo: mi vida entera, y súmale aún siete años más. Me ganaba por dos vidas: la suya y la mía. Él, de hecho, había empezado a gobernar cuando yo asomaba la cabeza en este mundo, y se había convertido en el patriarca indiscutible del país durante veintitrés años -más de la mitad de todo mi tiempo-, y mientras tanto yo iba a la escuela, hacía los deberes y me matriculaba en la universidad. Yo había crecido en una Catalunya construida por él", explica Seglers. El interés periodístico por trazar un retrato profundo de Pujol va creciendo en las páginas del volumen en paralelo a la descripción del momento personal que vive el autor y la relación con unos padres que se separaron poco después de que el progenitor entrara a formar parte de Banca Catalana cuando la entidad absorbió el Banco Mercantil de Manresa.

Pujol y yo se fue construyendo desde múltiples miradas, personas afines como Artur Mas, Xavier Trias e Irene Rigau hasta figuras de opciones políticas distantes como Paola Lo Cascio y Xavier Domènech. Aparecen también el historiador Joan B. Culla, el filósofo Josep Ramoneda, periodistas como la berguedana Núria Orriols y tres reporteros que publicaron un controvertido libro sobre el derrumbe de Banca Catalana, Enric González, Jaume Reixach y Siscu Baiges.

Artur Mas y el mal trago

"En aquel momento, convivimos mucho, porque me tocó uno de los papeles más desagradables de mi vida política, que fue, y de acuerdo con él, retirarle todo lo que le correspondía como expresidente", recuerda Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, sobre la confesión de Jordi Pujol en julio de 2014 admitiendo que tenía dinero sin declarar en el extranjero.

"A todo esto, por otra parte, tenía derecho, pero, a partir del momento en que él explica lo que explica, a pesar de que yo lo hubiera querido defender, y lo quería hacer, no pude, porque me encontraba en minoría en el Parlamento y nadie me daría apoyo. Y, claro, había que hacer algo, ¿no? Por lo tanto, era mejor adelantarnos que actuar por imposición del Parlamento de Catalunya, que nos habría obligado a hacer exactamente lo mismo", añade Mas: "fue durísimo, pero lo vi muy entero, muy sereno, confuso y tocado. Todo esto junto. No era un hombre hundido, no. Y estaba arrepentido, claro".

A pesar de todo, Artur Mas reconoce que "si hubiera tenido mayoría, no sé qué habría hecho, probablemente me habría liado la manta a la cabeza y se lo habría mantenido todo; pero no la tenía, aquella mayoría, no la tenía, y por tanto no me lo podía ni plantear".

Un hombre, dos caras

En el capítulo con los mencionados autores del libro sobre Banca Catalana, Jaume Reixach proporciona una de las claves para intentar captar al personaje: "hay dos Jordi Pujol: el que él mismo se encarga de vender, y otro que se mueve detrás, en la oscuridad, y que nunca sale a la superficie". La conversación de Seglers con los compañeros de oficio hace emerger una mirada crítica sobre el expresidente: "También hay que pensar cómo y por qué llega a donde llega. ¿Cómo crees que lo hace? Con el banco crea una red de personas que le cantan las gracias: quien paga, manda. Y así, él compra voluntades. Lo decía Prenafeta: 'Pagando lo que sea'. Pero, ahora, pasa igual con la red de intereses independentista. Él tenía el dinero de la Generalitat, y además los de Banca Catalana, y si sumas las dos fortunas, ya tienes el trabajo hecho".

El 'peix al cove'

La periodista berguedana Núria Orriols trabaja en el Ara y es la autora del libro Convergència. Metamorfosi o extinció (Angle, 2023). Por su juventud, nació en el olímpico 92, proporciona un punto de vista particular. "Es sin duda uno de los políticos más importantes del siglo pasado en Cataluña. Marca el paradigma en la política catalana que nadie ha podido superar. Es decir, desde que él se marcha, la política catalana intenta superar el paradigma que él crea, el llamado 'peix al cove', que consiste en dar apoyo al estado a cambio de obtener más poder para la Generalitat. Este marco se intenta superar con el Estatut, y fracasa; y se intenta superar con el Procés, y fracasa; y desde entonces la política catalana busca un terreno de juego".

Josep Ramoneda reflexiona que "cuando él ha desaparecido, todo se ha descontrolado. Con él, no habría habido el 1 de Octubre". Interpelado sobre el hecho de que "el independentismo bebe del pujolismo", responde que "sí, evidentemente, y si tuviera cincuenta años sería independentista. Pero, en aquel momento, el independentismo no era su proyecto. Él me lo ha dicho: 'Yo soy nacionalista, pero no independentista'. Y por una razón sencilla. Porque no tenemos fuerza para ser independientes. Lo tiene clarísimo. Buena parte de los que ponen en marcha el Procés lo hacen para cerrar la época del pujolismo, no nos engañemos".