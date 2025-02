Josep Maria Miró ofrece 'El principi d'Arquimedes' con otro final en el Texas

Josep Maria Miró vuelve 13 años después a 'El principi d'Aquimedes' la obra que le propulsó internacionalmente. El texto ha sido traducido a una veintena de idiomas y se han hecho 43 montajes en diferentes países. El propio Miró, galardonado con el Premio Nacional de Literatura Dramática 2022 por 'El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc', fue quien dirigió el montaje original en la Sala Beckett en 2012 pero revisitó la obra para una nueva producción estrenada en Madrid. El joven Leonardo V. Granados se encarga de dirigir esta nueva versión, más acorde con la sociedad actual, que se podrá ver en el Espai Texas y su escenario a dos bandas a partir del día 19 de este mes y hasta el 27 de abril. Después iniciará una gira por Catalunya y Baleares. Se trata de la primera producción propia del Texas que sigue a toda vela en su segunda temporada tras reabrir como teatro, cine y bar.

"Esta obra necesitaba un chico de veinticinco años", ha afirmado Miró quien buscaba "una nueva mirada, de otra generación". El montaje coincidirá en la cartelera barcelonesa durante unos días con otra de sus obras, 'La majordoma', que el propio Miró ha llevado a escena, y con 'Nèrium Park' que se monta por primera vez en Madrid.

Mecanismos del miedo

Para quien no lo recuerde, la obra muestra como Anna (Sandra Monclús), la directora de un club de natación afronta las quejas de un grupo de padres después de que Jordi (Marc Tarrida), uno de los monitores, haya abrazado y dado un beso "inocente", según él a uno de los alumnos que estaba asustado. Eric Balbàs y Jordi Coll completan el reparto. Cada personaje tiene su propia visión de lo ocurrido. La historia está contada a través de una estructura desordenada y fragmentada. "Es la forma en que recibimos la información actualmente", dice Granados, fundador de la compañía La Metralla que ha trabajado como ayudante de dirección de Magda Puyo y de Israel Solà, de La Calórica. "Aunque temáticamente podría parecer que apunta a hablar de la pederastia, en el fondo todo el argumento es una excusa para hablar de los mecanismos del miedo, y cómo se ha instalado en la sociedad occidental contemporánea", añade el director que advierte sobre una de las claves de la obra: "la mutación antropológica del miedo, y cómo puede convertirse en uno de los grandes instrumentos de control del siglo XXI".

el actor Marc Tarrida, en una imagen promocional de 'El principi d'Arquimedes', de Josep Maria Miró. / Sergi Panizo

Para Miró su obra, profética, tuvo algo de catalizador. "La escribí este texto en 2011 coincidiendo con la reformulación de lo afectivo y lo social. De haberla escrito 15 años antes no se hubiera podido hacer, dirían que no habría conflicto. Pero ahora se entiende perfectamente". También reflejó en ella algo que ya se palpaba en esa misma: la influencia de la cultura americana en Europa. "En una sociedad latina o mediterránea como la nuestra la americanización de nuestras pautas morales y de conducta es algo que ya se notaba en 2012 cuando se estrenó la obra, ¡y ya no hablo de la influencia de la Norteamérica hoy!".

Lapidación en redes

La cultura de la cancelación y la influencia de las redes sociales se han incluido en esta nueva versión. También se tiene en cuenta en cambio de la sociedad, más sensibilizada para evitar los abusos sexuales y de poder, con protocolos para proteger a las víctimas y facilitar los procesos de denuncia. “Ahora Anna ya no tiene el dilema de qué hacer o pensar respecto al monitor. Los protocolos en los centros profesionales y educativos sirven para que nadie en la situación de Anna se sienta sola y deba decidir en función de su moral o emocionalidad”, ha destacado Granados que pactó con Miró reescribir el final para recoger tanto el cambio de nuestra sociedad como el concepto de cancelación. "Ahora hay más protocolos que antes pero también juicios paralelos en redes sociales y cancelaciones. Estamos viendo un caso enorme de cancelación con Carla Gascón por unos tuits inapropiados que han provocado un linchamiento salvaje".

La obra de Miró fue profética en muchos sentidos. En el 2012 'El principi d'Arqimedes' era un testimonio de su época y en 2025 vuelve a serlo con tras unos pequeños retoques y la reescritura de la escena final. "En esencia es la misma obra pero adaptada a nuestro tiempo", señala Miró encantado de la nueva versión. No ha hecho solo este trabajo sino en diálogo con el director "que había sido alumno mío y tiene mucho talento", recuerda y con Sandra Monclús, actriz que participa en el montaje y conoce el ámbito de la enseñanza. "Yo hubiera sido más conservador con mi texto", confiesa, pero está encantado con esta producción con un equipo totalmente nuevo.