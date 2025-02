El hijo de Musk retando a Trump en el despacho oval

“No hay nada que se extienda más rápido que una mala idea. Para que una buena idea se integre se necesitan siglos, pero las malas ideas triunfan al instante”. Con esta reflexión empezaba Fran Lebobitz otro de sus agudos análisis indumentarios. “Antes era fácil distinguir a un turista estadounidense de un francés; ahora se han mimetizado. Hubiera sido bueno que el norteamericano adoptara la estética del francés, pero por desgracia ha ocurrido lo contrario y ahora tenemos a hombres de 50 años vestidos como niños de 6 años. Con gorra, camiseta y bermudas”.

En la rueda de prensa organizada desde el despacho oval de la Casa Blanca, para que Donald Trump le otorgara aún más poder a Elon Musk, el magnate tecnológico se decantó por vestir de negro (color que representa el poder oculto). Y no llevaba pantalones cortos, pero si la gorra MAGA y una camiseta bajo la levita. Sin embargo, hubieron otros muchos elementos en tal atípica puesta en escena a los que prestar especial atención.

Primero, Trump está sentado en su escritorio. Y dirán: “obvio, es el presidente”. Hace unos días Time publicó una comentadísima portada donde detrás del resolute aparecía el magnate tecnológico, representando así la idea de quién es en verdad el que dirige el gobierno de los EE.UU.. Aunque el republicano aseguró que no le incomodó esa portada donde se presenta a Musk como el auténtico líder (no electo), el hecho de que Trump perteneciera toda la comparecencia atado a la mesa (firmando el decreto: autorizando) pero con Musk a su (mano) derecha y de pie (activo) acabó sugiriendo otra idea (y tal vez no la que pretendía).

Por supuesto, la presencia del hijo menor de Musk también convirtió en llamativa la escena y acabó robándole todo el protagonismo a Trump (algo que odia). No es la primera vez que el magnate tecnológico aparece con X (sí, así se llama el pobre crío) a hombros. Unos afirman que lo está formando para que sea su sucesor y otros, incluso, que lo utiliza por miedo a que atenten contra él… Pero visualmente, la presencia de un niño en el despacho oval nos transporta a otra imagen icónica de la comunicación política: la del presidente Kennedy trabajando sobre el resolute mientras su hijo jugaba bajo la mesa. Los niños siempre prestan inocencia y ternura. Y cuando vas a desmantelar la administración a tu antojo, nunca viene mal suavizar la intención de dicha foto.

Pero el peligro de los niños es que son imprevisibles y demasiado sinceros para la hipocresía y grado de embuste que se precisan dentro del mundo de la política. A sus cuatro años, X empezó a susurrar algunos comentarios que con las horas han ido tornándose virales en redes. En uno de ellos parece que el hijo de Musk le ordene a alguno de los presentes “Cierra la maldita boca”. En otro clip, se insinúa que se dirige a Trump y le suelta “no eres el presidente, debes irte”. Además, también se ha comentado mucho como interrumpía a su padre (algo por lo que el presidente le reprendió enseguida alargando el brazo y disimulando después con la típica sonrisa de “niño, deja ya de joder”), imitaba su gesto con las manos de campanar, le introducía los deditos en los oídos, le bajaba la visera de la gorra e impedía su visión, se sentaba en el suelo o se frotaba los ojos de puro aburrimiento. El pequeño tampoco dejó de hurgarse la nariz y comerse los mocos y acabó enganchando parte del tesoro hallado en el resolute del presidente (regalo de la Reina Victoria en 1880 y uno de los grandes símbolos de la Casa Blanca desde entonces).

Ante la mirada de reojo de Trump (un escrupuloso de manual y que debía estar refrenándose las ganas de deportarlo), el niño parecía retar la paciencia del presidente electo. ¿Queda todavía alguien que dude de quién gobierna EEUU?

