Quim Mandado, ex-Sangtraït: "En TV3 parece que tengan miedo de que la juventud se desmelene"

Quim Mandado recuerda los tiempos en que las bandas de 'heavy' eran vistas casi como hordas de forajidos en algunas comarcas catalanas. "Nos había pasado ir a tocar a un pueblo y ver todas las tiendas cerradas, con las persianas bajadas. '¡Oh, es que vienen esos peludos!', decían…", ríe. Pero los agravios no se han quedado en el túnel del tiempo, observa el que fue cantante y bajista de Sangtraït. "Actualmente en el norte de Europa el metal está muy considerado, pero aquí, por lo visto, interesa que la gente joven esté tranquila y sosegada, como si el heavy metal fuera una música de gente mala".

Tal vez en Catalunya no haya tantas bandas metaleras como en Finlandia (905 por millón de habitantes, según la Encyclopaedia Metallum; en España son 104), pero siempre ha habido un público militante, a veces un poco bajo el radar, al que Sangtraït habló en su día en catalán a través de álbumes como su debut, 'Els senyors de les pedres' (1988), que contenía su canción más conocida, 'El vol de l’home ocell'. En 1991, la banda tocó el cielo al formar parte del asalto al Palau Sant Jordi, con Sopa de Cabra, Sau y Els Pets. Ellos fueron los 'heavies' del 'rock català', aunque lo suyo no era un metal ortodoxo. "Teníamos saxo, flauta y armónica. Era una mezcla. Martín [Rodríguez] y Lupe [Villar] eran bastante 'heavies', Josep M. Corominas y Papa Juls tiraban hacia el blues y yo escuchaba de todo, de pop a free jazz", explica Quim Mandado.

La saga se renueva

Es tiempo de celebrar ese camino andado con una gira, '40 anys de directes', que arrancará el 22 de febrero en el Maloa Club, de Sabadell, y que le mantendrá ocupado este año, con una fecha en Barcelona por concretar de cara al próximo otoño-invierno. Contará con una banda en la que figura otro veterano, Joan Cardoner (que fue miembro de un iniciático grupo gerundense, Rockson, con el ya fallecido Martín Rodríguez, y de Terratrèmol), así como sus dos hijos, Guillem (batería) y Ferran (guitarra). "Yo doy clases de música y les he enseñado a ellos. Es muy divertido salir a tocar juntos. Es curioso, porque nunca vieron a Sangtraït, ya que el grupo se separó en 2001". Las canciones del grupo madre estarán ahí, y las de su sucesor, Los Guardians del Pont. "¿Material nuevo? Estoy componiendo, pero tengo un problema: los días se me hacen cortos, me faltan horas".

Mandado no tuvo muchas dudas cuando TV3 le propuso concursar en el reciente 'talent show' 'Zenit'. "Muchas oportunidades de salir en la tele no tengo y había que aprovechar. No podía interpretar canciones propias, pero sí coger algunos éxitos poperos y llevarlos a mí terreno", razona. Así, adaptó piezas como 'Baby one more time' (Britney Spears) o el tema de la película 'Frozen'.

Pero él deseaba arreglos contundentes, de corte 'heavy', que el programa no aprobó. "Les proponía poner una guitarra distorsionada o un doble bombo y luego eso quedaba muy rebajado. Sonaba bien, pero no como yo quería que sonase", explica. "Y pensaba: 'me hacéis venir y luego no tenéis en cuenta que yo hago un tipo de música con fuerza y mala leche'. Pero en TV3 parece que tengan miedo de que la juventud se desmelene un poco. ¿Es que sería peligroso que la juventud de Catalunya escuchara eso? Me recuerda a tiempos lejanos, cuando ibas a las radios a presentar un álbum y la canción que ponían era la balada".

Para los fans que suspiren por un regreso de Sangtraït con los cuatro miembros supervivientes, el mensaje de Mandado es que "está muy complicado". Los derechos del nombre los posee la que fue su guitarrista Lupe Villar, que fue la única que se ocupó de renovarlos cuando el grupo se separó. Hace unos años hubo algún que otro encontronazo legal cuando Los Guardians del Pont anunciaron conciertos como 'Sangtraït simfònic'. El cantante-bajista se lo toma con filosofía. "Yo puedo seguir tocando esos temas y otros nuevos, y me lo paso de coña. Es importante hacer algo en lo que crees. Si ahora tuviese que tocar la música que se hace hoy en día, colgaría la guitarra".