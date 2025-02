Ernesto Caballero estrena en el Romea 'La gramàtica', una irónica distopía léxica

Imaginen una señora de la limpieza con escasa formación que se transforma en una erudita de la lengua tras caerle encima un montón de libros mientras hacía su trabajo en la Real Academia de la Española (RAE). A partir de ahí empieza a hablar de otra manera y corregir obsesivamente a todos aquellos que maltratan nuestro idioma. ¡No hay quien la aguante! Para intentar recuperar su manera de ser y hablar acude a un neurocientífico. Esta es la excusa que Ernesto Caballero utiliza para sacar a la palestra el valor del lenguaje en 'La gramática', una comedia protagonizada por María Adánez y José Troncoso que recala en el Teatre Romea a partir de este miércoles. Estará solo dos semanas en cartel.

"Tiene algo de parábola distópica y mucha ironía", ha resaltado el autor y director de esta pieza sobre la capacidad de la lengua a la hora de para unir o separar a los individuos creando barreras entre ellos. Está feliz de volver a Barcelona pero también por otro motivo: "Me han hecho el honor de incluir la obra en la biblioteca de la RAE". Que nadie se asuste. Esta no es una obra para académicos, aunque muchos de ellos la aprecian. "Ha tenido mucho éxito entre gente de todo tipo. Toca por igual a las personas tengan a no una gran formación lingüística. Ilustrados o no, la lengua es un tema que nos atañe a todos".

Aclara que la obra no utiliza vocablos extraños, un lenguaje críptico u oscuro. Su intención es "criticar tanto la obsesión por las reglas gramaticales extremas como la ausencia absoluta de recursos expresivos". Y añade: "La lengua ha de ser precisa. La comprensión lingüística puede abrir horizontes o despistar de la realidad. Las palabras pueden ser engañosas".

'La gramática', que se estrenó en Madrid, no es una lección ni una obra de tesis sino una comedia que se centra en los problemas que acarrea a una mujer humilde y con pocos estudios que de la noche a la mañana se convierte en una erudita. "La obra muestra cómo nos relacionamos con la lengua, si nos define y si la manera de hablar nos hace formar parte de un determinado grupo social".

Al revés de 'Pigmalión'

Toda la acción pasa en tiempo real en la consulta del neurocientífico donde el público, como si fueran colegas del especialista, acuden a ver su experimento para desprogramar y resetear neurolinguísticamente a la protagonista femenina. "Es como 'Pigmalión' pero al revés", dice en referencia a la célebre obra de Bernard Shaw protagonizada por un profesor de fonética que enseña a hablar correctamente el inglés a una sencilla florista con un nivel de educación muy bajo transformándola con ello en otra persona. "La división social se plasma en la forma de hablar. También hay profesiones que tienen lenguajes específicos", recuerda Caballero. Y hablando del tema, medio en broma medio en serio, más allá de comentar los tecnicismos que utilizan los miembros de la RAE, los médicos o los abogados, el autor saca a colación el lenguaje de los políticos, "unos expertos a la hora de hablar sin aclarar si lo que dicen es un sí o un no".

Para el ex director del Centro Dramático Nacional, una persona con dilatada experiencia que ha creado y dirigido numerosas obras, lo importante es que el teatro y la cultura generen debate. Más que respuestas, su última obra ofrece muchas preguntas. "Muchos padres han acudido con sus hijos a ver 'La gramática' con sus hijos", destaca.

El próximo proyecto de Caballero no tiene nada de cómico. El lunes empieza los ensayos de 'La Orestíada', la trilogía de Esquilo que estrenará en el Teatro La Abadía el 10 de abril.