Oriol Broggi estrena un 'Macbeth' en inglés con el grupo musical Tiger Lillies

A Màrcia Cisteró últimamente le cuesta dormir. Acostumbrarse a recitar en inglés con fluidez no es fácil y menos todavía si es para estrenar una original y prometedora versión de 'Macbeth', un clásico de Shakespeare donde tiene que asumir un montón de personajes. 'A Macbeth song', que se estrena el próximo día 19 en la Biblioteca de Catalunya y tiene algo de la célebre frase "Sleep no more!", ha hecho mella en la intérprete. "¡Esto es un locura!", señala la actriz. "Pero es muy chulo".

Ella no solo encarna a Lady Macbeth sino también a su esposo, sanguinario protagonista de la tragedia que se reparten los tres intérpretes: Cisteró, Enric Cambray y Andrew Tarbet. Entre los tres se reparten todos los personajes de la obra menos las brujas que desencadenan el ansia de poder de Macbeth, dispuesto a todo para ser rey. Esos roles los asumen The Tiger Lillies (Martyn Jacques, vocalista y multiinstrumentista; Adrian Stout, multinstrumentista y Budi Butenop, batería), un fantástico conjunto británico de músicos y clowns que llevan cuatro semanas afinando este nuevo montaje, todo un desafío para el director Oriol Broggi, que aspira a condensar la célebre obra shakespeariana en una hora y media aproximadamente. Incluye una veintena de temas inéditos creados por la banda inglesa.

Resulta curioso ver a actores catalán hablar en inglés y tener que leer los subtítulos en catalán proyectados en la pared detrás del conjunto musical. Pero cuando uno ha entrado en el juego que proponen resulta estimulante. Al menos eso fue lo que transmitió el primer y breve pase para tomar imágenes de la obra. No es que Broggi hable en inglés con fluidez, pero se hace entender. La creación de este montaje ha dado muchos momentos inolvidables y algunas divertidas confusiones. "Al principio a los Tiger les llamaba "bitches" ("putas") pensando que decía "witches" ("brujas"), algo que ya me ha quedado claro", dice Broggi. El director aspira a dar un importante salto internacional con este trabajo, con el que planean girar por diferentes festivales, entre ellos el Temporada Alta, donde recalará el próximo otoño. No es la primera vez que Broggi viaja al extranjero con uno de sus montajes pero nunca hasta ahora había concebido uno pensando en su proyección internacional.

Por ahora ya están en conversaciones con varias ciudades interesadas en programar el espectáculo, entre ellas Viena, Sofía y Estambul. "El esfuerzo para una compañía como la nuestra es grande. Hemos trabajado con total libertad", dice Broggi. "Podría salir una birria, soy consciente, pero hemos de poder arriesgar".

Cóctel creativo

"Hay una mezcla de lenguajes y un interés por explicar la historia muy interesantes", cuenta el director. "Nos hemos quedado en la esencia de Macbeth. Está todo condensado. Ha supuesto un bonito esfuerzo porque nos hemos tenido que pelear con el texto y con el idioma".

Broggi y Martyn Jacques, compositor y letrista de los Tiger Lillies, se han comunicado mucho a distancia para avanzar en la versión que sólo se ha podido acabar de construir estas últimas cuatro semanas y media en las que han podido trabajar juntos en el teatro de la Biblioteca de Catalunya.

"Shakespeare es otro lenguaje, incluso para nosotros los ingleses", afirma Tarbet, feliz de poder actuar en su propio idioma. "Has de estudiar cada palabra, entender qué quería decir con ella en ese momento y trasladarla a hoy para que se entienda con el ritmo que han de tener las palabras. Ha de ser comprensible para el público de hoy. Shakespeare te interpela cuando habla de libertad, por ejemplo". Las canciones pueden servir para penetrar en la mente de los personajes o para resaltar temas como la ambición, la avaricia, la soledad, la duda y referencias cercanas a nuestro mundo partiendo de la figura de un Macbeth más humano. "Es un hombre que se convierte en tirano y lo lamenta. Lady Macbeth igual, no es solo una villana tampoco pero ninguno de los dos sabe cómo salir de la espiral".

"Construimos y deconstruimos 'Macbeth' ante el público y todos hacemos de todo: somos Macbeth, caballos, lanzas, humo y nubes" — Enric Cambray, actor

"Construimos y deconstruimos 'Macbeth' ante el público y todos hacemos de todo: somos Macbeth, caballos, lanzas, humo y nubes", señala Cambra. Cisteró añade: "Nosotros mostramos aquello que pasa en la obra y los Tiger plantean qué les pasa a los personajes. Es algo que nos da mucho juego". "Hay una especie de todo vale. Es una obra con muchos tonos, con momentos de cabaret, de teatro de texto, con pasajes más poéticos o más simples, pero también hay bufonadas. Hay un poco de todo", añade Cambray. Broggi les ha animado a utilizar aquello que más convenga en todo momento sin prejuicios con el magnífico respaldo de los Tiger Lillies, "un conjunto maravilloso tanto en lo musical como en el clown, porque son unos payasos tremendos", comenta Tarbet, actor norteamericano afincado en Catalunya.

El espacio escénico de la Biblioteca se transforma una vez más. "Tiene algo de Kantor, de cabaret berlinés de entreguerras y de castillo". Para esto último, las paredes de piedra del edificio donde se encuentra la sala van como anillo al dedo para situar las escenas que transcurren en el castillo de Macbeth. El montaje ha necesitado un gran despliegue técnico, sin olvidar los especialistas en proyecciones, que han de encargarse también de los subtítulos.