BCNegra 2025 | Yrsa Sigurdardottir: "Nos hemos pasado de la raya creando personajes alcohólicos, adictos y atormentados"

Confirma la islandesa Yrsa Sigurðardóttir (Reikiavik, 1963) que en su país, habitado por solo 400.000 personas y con fama de tranquilo y seguro, "la mayoría de asesinatos y crímenes no son premeditados ni pensados sino fortuitos y espontáneos. Hay violencia intrafamiliar, pero no tenemos bandas organizadas criminales. Allí, un asesino en serie no pasaría desapercibido, porque todo el mundo es conocido de uno u otro. Es muy difícil ocultar un secreto". Por ello, la autora, invitada en BCNegra, confiesa que "es casi un arte que el lector local crea que lo que cuentas en tu novela pueda ocurrir, por eso te devaneas los sesos para ser más realista". Y de ahí surgió ‘El grito’ (Destino), primera entrega de la serie protagonizada por la psicóloga infantil Freyja, que presenta en el festival y ya tiene versión televisiva.

Lo dice ahora, tras haber abrazado un mix negro-sobrenatural en su debut, ‘El último ritual’, o en títulos como 'Sé quién eres', y, como gran lectora de Stephen King, 'juguetear' a escribir una novela de terror en el espacio. "Necesito motivarme a mí misma para no aburrirme, hacer algo distinto", reconoce.

"Me motiva explorar por qué se comete un crimen, qué piensa una persona cuando cree que la única solución a su problema es matar a otra"

Sigurðardóttir forma parte de la tríada de autores ‘noir’ islandeses junto a Arnaldur Indridason (que también participa en BCNegra) y Ragnar Jónasson (con quien ella ha creado un premio de novela negra). En su país, afirma, hay "tantas personas atormentadas, traumatizadas, tristes y frustradas" como en 'El grito'. "Imagino que como en todas partes, pero lo cierto es que no hay suficientes psicólogos y que en los ‘rankings’ estamos muy arriba en consumo de antidepresivos". Lo primero, reflexiona, "motivado en parte por las redes sociales. Si pasas un momento difícil, es deprimente ver en Instagram ‘post’ maravillosos de gente que te hace pensar que todo el mundo es feliz. Tampoco ayuda que vivimos gran parte del año en oscuridad".

Se estrena Freyja colaborando con la policía junto al detective Huldar (con quien tuvo un 'affaire' de una noche y cuya relación, afirma, tendrá sus altibajos en próximos libros, que ya tiene escritos). "A Freyja y Huldar se lo voy a hacer pasar un poco mal. Tienen defectos, no son perfectos, nadie lo es. Pero a veces, los novelistas nos hemos pasado de la raya creando personajes alcohólicos, adictos, atormentados o que han sufrido de todo", reconoce quien defiende que la novela negra, "el género más popular en Islandia, es buena para hablar de los males de la sociedad".

Freyja trata a una niña que, escondida, ha sido testigo de cómo un asesino mata a su madre con un ‘imaginativo’ método de asfixia. "Mi padre y mi hermana son médicos. Ellos me dijeron: ‘si el asesino hace eso, morirán’. Quería inventar un método distinto", señala sin hacer ‘spoilers’. Aunque, aclara, lo que la motiva más es explorar "por qué se comete un crimen, qué piensa una persona cuando cree que la única solución a su problema es matar a otra".

Para el personaje de Freyja, Sigurðardóttir, ingeniera de formación que en 2005 empezó a escribir libros infantiles para después pasarse al ‘noir’, contactó con la Casa de los niños, un centro de acogida de Islandia, que traslada a la ficción. "Me interesaba la psicología infantil y ellos me informaron de cómo abordan cada caso y qué tipo de preguntas hacen a los niños".

Los casos "más atroces" con que se encontró, revela, son "los que implican abusos psicológicos o sexuales. A nadie en el mundo le dejan indiferente, es horroroso que alguien disponga así de la inocencia de un niño. Cuando empecé a escribir novela negra pensé que nunca podría tratar este tema, pero te vas curtiendo y al final, abordándolo, buscas algo de justicia".