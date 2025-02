Desactivada la cuenta de Kanye West en X tras sus mensajes de odio: "Soy un nazi"

La cuenta de Kanye West en X fue desactivada después de varios días de mensajes virulentos y antisemitas en la plataforma de Elon Musk. No estaba claro si el artista y empresario, que cambió legalmente su nombre por Ye, desactivó la cuenta él mismo o si la plataforma la retiró. "Me desconecto de Twitter [ahora X, ndlr]. Agradezco a Elon que me haya permitido desahogarme. Ha sido muy catártico usar el mundo como caja de resonancia", escribió en su última publicación, en referencia al magnate.

Es un patrón familiar para Ye, de 47 años, que ahora es tan conocido por sus provocaciones, a menudo llenas de odio, como por su música. En el pasado fue expulsado de la plataforma durante casi ocho meses por violar las normas que prohíben la incitación a la violencia.

Las últimas misivas de Ye incluyen comentarios en apoyo del rapero Sean "Diddy" Combs, que está en la cárcel acusado de tráfico sexual. También se refirió a la aparición que hizo en los Grammy, celebrados la semana pasada, con su esposa Bianca Censori, que se presentó prácticamente desnuda en la alfombra roja antes de la gala de los premios.

Durante años, Ye ha hablado abiertamente de su lucha contra el trastorno bipolar. Recientemente dijo en el pódcast "The Download" que, de hecho, le han diagnosticado autismo.