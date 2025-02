Camila Cabello actuará el 24 de junio en el Poble Espanyol

La artista Camila Cabello (Cojímar, Cuba, 1997) regresa a España con dos únicos conciertos. Tocará en Barcelona el 24 de junio, y al día siguiente en Madrid, ambos dentro de la programación del Alma Festival.

Del 24 de junio al 22 de julio, el Poble Espanyol acogerá el Alma Occident Barcelona. Acompañan a la cantante de 'Señorita' en el cartel, otros músicos como Wilco, The Cult, Alan Parsons Live Project, Julieta Venegas, Rita Payés, Guitarricadelafuente, Residente y Patrov Stelar, entre otros.

'C, XOXO'

Tras el rotundo éxito de su reciente álbum, 'C, XOXO', la artista presentará en directo este trabajo además de algunos de sus temas más emblemáticos, como 'Havana', 'Señorita' y 'Don't Go Yet', que han conquistado las listas de éxitos a nivel mundial con colaboraciones con artistas de la talla de Shawn Mendes, Ed Sheeran, Alejandro Sanz o Camilo entre otros.

Las entradas para el concierto se podrán adquirir a partir del miércoles 12 de febrero en ticketmaster.es. La apertura de puertas del recinto será a las 19 horas, y la cantante saldrá al escenario a las 22 h. Al día siguiente, 25 de junio, actuará en el parque Enrique Tierno Galván de Madrid, según ha informado este lunes el festival Alma.