'Neva', de la catalana Nomada Studio, gana el premio a mejor personaje en un videojuego en los 'Oscar' de la animación

'Neva', del estudio catalán Nomada Studio, se ha llevado el premio a mejor personaje de animación en un videojuego en la 52ª edición de los Annie Awards, los Oscar de la animación. 'Neva' se ha impuesto a sus rivales '#Blud', 'Asgard's Wrath 2', 'Diesel Legacy' y 'Senua's Saga: Hellblade II'. "Es increíble. Una recompensa a cuatro años de trabajo y un reconocimiento a nuestro trabajo artesanal", ha valorado Conrad Roset, ilustrador y miembro de Nomada Studio, en declaraciones a la ACN. De hecho, Nomada Studio ya había conseguido a mediados de diciembre con 'Neva' el galardón a mejor juego de impacto social en The Game Awards. Se trata de la segunda creación del equipo barcelonés, estrenado el 15 de octubre en las principales plataformas de la mano de Devolver Digital.

"Llevamos un año fabuloso y al despertarme esta mañana he visto el mensaje en Whatsapp que habíamos ganado Annie Award", ha señalado Roset, que se ha quedado en Barcelona y ha visto cómo dos compañeros del equipo de animación han recogido el premio en Los Ángeles. "Había competidores muy duros, especialmente el 'Hellblade II' que es espectacular. Cada vez intento no emocionarme con los galardones para después no sufrir una decepción, pero es difícil", ironizó el ilustrador de Nomada Studio. "Últimamente hemos ganado muchos premios y es todo un honor que reconozcan tu trabajo. Este juego nos ha costado cuatro años de trabajo a un equipo de 20 personas", recordó Roset. "Es la recompensa a un largo viaje y estamos muy contentos", ha puntualizado.

"Los Game Awards son el máximo nivel en la industria de videojuegos, mientras que los Annie Awards son el máximo en el mundo de la animación, con estudios de la categoría de Pixar o Disney", ha explicado Roset. "La única categoría en la que podemos competir es en la de personaje de animación en un videojuego y lo hemos ganado", aplaudió el ilustrador de Nomada Studio. "Pensándolo, es algo muy loco que estemos allí. Son los Oscar de la animación, con gente de Hollywood y de primer nivel", ha reflexionado en voz alta Roset, quien considera que se ha valorado una vez más el trabajo "muy artesanal y cuidado" de Nomada Studio.

Dibujo a mano y 'frame a frame'

"Se trata de dibujo en 2D, hecho a mano y 'frame a frame'. Esto significa que la animación de cada dibujo la ha hecho un artista", ha comentado el ilustrador del estudio catalán. "Hacemos juegos muy pequeños, de duración corta, pero muy mimados, pulidos y cuidados en los detalles", remachó Roset, que avanzó que ya están pensando en un tercer juego tras el éxito de 'Gris' y ahora 'Neva'. "Estamos concibiendo el próximo paso y sopesando diferentes ideas para escoger la más correcta o la que más nos entusiasme", ha concluido el miembro de Nomada Studio.

Neva es el segundo juego realizado por Nomada Studio, un estudio con sede en Barcelona que en 2018 se dio a conocer internacionalmente gracias al éxito de 'Gris'. Su último título recupera la misma línea artística pero da un salto adelante en cuanto a la acción propuesta, con las habituales plataformas y rompecabezas pero, también incorporando como novedad los combates. De esta forma, los jugadores viven la aventura a través de Alba, una joven que está acompañada de Neva, una loba con la que tendrá que demostrar mucha complicidad para afrontar todo lo que les espera juntas. De hecho, el título del juego es también el nombre de ese personaje de cuatro patas.

Relaciones entre padres e hijos

Si en Gris el estudio quiso hablar de la superación de un duelo, en esta ocasión se aborda el concepto de las relaciones entre padres y madres con sus hijos. En una entrevista en el ACN, Conrad Roset, uno de los integrantes de Nomada Studio, explicaba que "no deja de ser una metáfora de alguien que va creciendo al principio, que debes protegerla, y que después acaba invirtiendo los roles". Una idea que según él venía ligada con el nacimiento de su primer hijo, hace seis años. También recordaba que 'Gris' fue un juego muy "pequeño" comparado con 'Neva', en el que estuvieron trabajando casi tres años y medio con cerca de una treintena de personas.

Entre las principales complicaciones, Nomada Studio resaltaba que estaba el combate, el cual querían que fuera "complejo" e "interesante". Otro de los retos eran los mismos personajes, uno de ellos no jugable: Neva, que debía moverse de forma natural e ir creciendo a medida que se iba avanzando en la trama. En cuanto al proceso creativo, Roset explicaba que llegó a llenar una quincena de libretas de dibujos y esbozos, todo ello para crear una narrativa que sigue dando mucha importancia a la música y el arte, tal y como ya se hizo con Gris.