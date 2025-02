Torre Baró vibra con los Premios Goya: “Es una victoria de todos más allá de los galardones”

Las luces del Centre Obert de Torre Baró iluminan un barrio de Barcelona que, por una noche, se siente el centro del mundo. Son las diez de la noche y más de cincuenta vecinos se agolpan en el salón, muchos de ellos figurantes de la película El 47, que parte con 14 nominaciones a los Premios Goya. Las risas, los aplausos y la emoción llenan el espacio. La gala apenas comienza, pero el ambiente ya es de fiesta.

“Estuve presente en el secuestro real del autobús, tenía 14 años. Haber participado en la película y estar aquí celebrando los Goya me pone la piel de gallina”, dice Juan Manuel Romero, vecino de Torre Baró desde que llegó de Granada con apenas seis meses. A su lado, Sandra Rodríguez, también figurante, no puede contener la emoción: “Estoy en una nube, es como vivir un sueño. Es una victoria de todos, más allá de los galardones”.

El primer estallido de alegría llega cuando Salva Reina, que interpreta a Felipín, vecino icónico del barrio, se lleva el Goya a mejor actor de reparto. Trompetas, aplausos y gritos de “¡Vamos!” llenan el Centre Obert. Reina dedica su discurso a Torre Baró, y la sala explota en palmas. “Esto es una pasada, un regalo que nunca voy a olvidar”, confiesa Jorge Xaves, emocionado. Puri Quintana, otra vecina, explica que recuerda como se movía el barro de las calles para que pasase el autobús: "Es una reivindicación total de lo que pasamos y vivimos".

José Manuel Romero, vecino de Torre Baró y figurante de El 47 / Marc Asensio

Una comunidad que se une

Para los vecinos, esta noche no es solo una gala de cine; es una celebración de la lucha y el orgullo comunitario. La presidenta de la Asociación de Vecinos, Valeria Ortiz, lo resume con claridad: “Esto demuestra que somos más que problemas y reivindicaciones. Somos una comunidad viva y con historia”.

Ortiz también ha explicado que media hora antes de empezar la gala las luces del Centre Obert no funcionaban, lo que generó momentos de incertidumbre. “A día de hoy, seguimos en lucha. De hecho, estamos pendientes de que no se vaya la electricidad ahora mismo porque era algo recurrente en el centro y el barrio”, añadió con determinación, indicando las luchas vecinales para conseguir no solo un autobús, sino también la electricidad, el agua, las calles y las cloacas.

Por una noche, el Centre Obert se convierte en un cine comunitario improvisado. Un photocall con el cartel de la película y luces navideñas inspiradas en El 47 recibe a los asistentes. Cada vecino trae algo de comida para compartir: croquetas caseras, empanadas, tortillas. “Esto es mucho más que ver una gala; ha sido sentir que formamos parte de algo grande”, dice Rosa mientras ofrece una bandeja de croquetas.

Figurantes de la película El 47 en el Centre Obert de Torre Baró / Marc Asensio

"Ahora nos sentimos más conectados"

Cuando la película se lleva el premio a mejores efectos especiales, el Centre Obert se convierte en un hervidero de emociones. "Ya llevamos dos premios y esto solo ha hecho que empezar". Los vecinos gritan, aplauden y se abrazan. “Lo hemos sentido como un triunfo nuestro”, afirma Ortiz. La historia de Manolo Vital y su lucha por dignificar su vecindario resuena profundamente en Torre Baró, donde los problemas en el espacio público siguen siendo parte del día a día. El tercer Goya es el de dirección de producción. El cuarto para la actriz Clara Segura que ha hecho vibrar a todos los vecinos. En su discurso los ha nombrado y ellos aplauden. A ritmo de "¡Clara, Clara!" la sala se inunda de una felicidad porque la película antes que el reloj marque la medianoche. El cava ya está los vasos.

Daniela Villareal, figurante en una escena clave de la película, destaca el impacto del proyecto: “Antes cada uno iba a su aire, pero esto nos ha vuelto a unir. Ahora nos sentimos más conectados. Tenemos un grupo de WhatsApp y constantemente comentamos cosas del pueblo”.

Vecinos de Torre Baró celebran los premios de los Goya / Marc Asensio

A medida que la gala avanza, los comentarios no solo giran en torno a los premios, sino también a las reivindicaciones del barrio. La reciente visita del alcalde Jaume Collboni y las promesas de mejoras en iluminación y transporte público son tema recurrente. “Sabemos que cuando pase el ruido mediático, Torre Baró seguirá detrás de la montaña, pero esta noche nos ha demostrado que seguimos aquí, vivos y luchando”, subraya Ortiz.

La celebración del premio para Clara Segura en el Centro Obert de Torre Baró / Marc Asensio