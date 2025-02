Las palmaditas a Rubiales

Según la abogada de Luis Rubiales, las palmadas que Jenni Hermoso le dio en el costado tras ser besada buscaban “contacto físico”. Es decir, Olga Tubau sugirió que tal gesto era indicativo de acercamiento y entraba en contradicción con el “asco” que afirmó sentir la jugadora ante el pico de su jefe. Sé que es la defensa de Rubiales y sólo cumple con su trabajo; pero prefiero pensar que tal errónea insinuación es fruto de la ignorancia y no de la malicia…

Por muy amigables e inocentes que socialmente se presenten los golpecitos al saludarse, son siempre muestras de poder. En política es habitual ver a mandatarios hombres golpearse durante un rato simultáneamente la espalda o el antebrazo porque ninguno quiere perder su dominio frente al otro. Por lo tanto, el gesto busca imponerse. También sirve para indicar que la acción debe finalizar. Dos personas se abrazan y uno de ellos empieza a darle golpes al otro en la espalda. No se sacuden, claro que no. Es la forma que tenemos para comunicarle al otro que el saludo debe finalizar, que ya tenemos suficiente.

Cuando Rubiales toma con las dos manos a Jenni Hermoso por la cabeza para darle el pico (gesto que hemos romantizado a través de las comedias románticas, pero que implica la imposición de un beso); esta le da unas palmadas en el costado (¡para!). Y es más, en el preciso momento en el que sus labios hacen contacto; los brazos de Hermoso se despegan del cuerpo de Rubiales (rechazo). Es decir, en este sentido, el cuerpo de la jugadora habla y muy claro en todo momento. Una vez finaliza el beso, la jugadora vuelve a darle una palmadita (suéltame). Esa incomodidad también se ve reflejada en la posición que adoptan los pies de la joven. Si deseamos advertir la sintonía, atracción o hasta qué punto hay consentimiento en una relación; es esencial evaluar qué hacen las piernas. Y en ese instante, los pies de Hermoso están mirando ligeramente hacia su derecha (la salida).

Afortunadamente ya en muchas facultades de derecho se imparten ciertas nociones de lenguaje corporal. Pero en juicios como este, donde se evalúa el comportamiento no verbal de un varón y una hembra, se hace patente que no es suficiente. La comunicación no verbal de un hombre y una mujer es distinta. Para empezar porque físicamente somos diferentes y el movimiento corporal difiere. Sin embargo, las mayores diferencias y malentendidos se presentan en referencia a las distancias (proxemia). Cualquier animal que vea amenazada su zona íntima lo recibirá como un ataque y responderá en consecuencia. Pero así como, en general, la respuesta de un varón es un ataque físico o verbal para reclamar su espacio; las mujeres (por educación, cultura, experiencia vital, menor fuerza física…) solemos paralizarnos o tratar de que aquella situación no se vuelva más en nuestra contra. Y aquí, junto a gestos indicativos de liberación (intentar recuperar nuestro cuerpo si ha sido inmovilizado o tomado por el otro) o reclamación (¡como las palmaditas!) puede aparecer incluso una sonrisa social (en los labios, no en los ojos). Obviamente, por contexto, no es una sonrisa de complicidad ni de gozo: es una sonrisa de me estás violentando y, por favor, auxilio.

Además, por traumas propios y heredados de nuestras madres, abuelas y demás ancestras, no es necesario que un hombre invada nuestra zona íntima (sólo permitida a pareja, hijos, mascotas, padres) para sentirnos amenazadas. Si alguien que no sea un familiar o amigo cercano penetra en nuestro espacio privado, nuestro cerebro (y cuerpo) lo considerará también una amenaza.

Sin embargo, la lectura gestual sigue impartiéndose e interpretándose desde una perspectiva patriarcal. Y así no hay justicia, señores (y Olgas Tubau de la vida…).

