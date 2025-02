Gracie Abrams, la amiga íntima de Taylor Swift y fenómeno viral de TikTok que actuará en el Cruïlla

La generación Z ha enloquecido este jueves tras la confirmación de Gracie Abrams (Los Ángeles, 1999) para el festival Cruïlla de Barcelona. La cantante, fenómeno viral de TikTok en los últimos meses con su 'That's so true', actuará el miércoles 9 de julio en el Parc del Fòrum de la ciudad. Una noticia que ha cogido a todos sus seguidores por sorpresa, ya que las dos únicas fechas españolas que tenía confirmadas para su gira eran en Madrid, el 9 de febrero en el Palacio Vistalegre y el 10 de julio en el festival Mad Cool de Madrid.

La cantante es íntima amiga de Taylor Swift, una relación que, en parte, explica su éxito. De hecho, la autora de 'The Tortured Poets Department' colaboró en la canción 'Us', del último disco de Abrams, algo que no suele ser habitual en Swift, que no tiene por costumbre hacer colaboraciones musicales. Pero el fenómeno mundial de los últimos dos años sigue acaparando todas las miradas y, por ende, cualquiera que se relaciona con ella también (si no que se lo digan a su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce).

Amistad con Taylor Swift

Abrams ha sido telonera del aclamadísimo 'The Eras Tour' de Swift (conquistando a todo el ejército de 'swifties', como también pasó con Sabrina Carpenter, y llegando a compartir escenario con la superestrella) e incluso trabajó con Aaron Dessner, de The National y productor de Swift en discos como 'folklore', para su segundo álbum, 'The Secret Of Us'.

“Pasamos mucho tiempo juntas el año pasado a causa de la gira. Es una amiga muy querida con la que me siento segura”, dijo Abrams sobre la cantante estadounidense para 'Vogue'. Asimismo, en otra entrevista reciente con la revista 'Cosmopolitan', la artista indicó que ningún hombre "ha estado cerca de definir la cultura pop de esta manera" como Swift.

Fenómeno viral

Hija del director y productor estadounidense J.J. Abrams, conocido por ser el creador de la exitosa serie 'Perdidos' y trabajar en la trilogía reboot de 'Star Trek', y la productora de televisión Katie McGrathy, la joven de 25 años se interesó por la música desde muy pequeña, primero a los ocho años componiendo letras en una libreta y, más tarde, aprendiendo instrumentos como la batería, la guitarra y el piano.

La intérprete lanzó su primer disco, 'Good Riddance', en 2023, que consiguió entrar en las listas de 'Rolling Stone' y 'Billboard'. Sin embargo, su carrera realmente despegó gracias a la canción 'That's so true', que se volvió viral en TikTok y ya acumula más de 550.000 vídeos compartidos en la plataforma. "Es una locura verlo semana tras semana en un estadio", declaró sobre cómo vivió el ascenso de la canción.

Conciencia política

La cantante también se ha pronunciado a nivel político en los últimos meses, antes de las elecciones de Estados Unidos, que finalmente volvieron a proclamar a Donald Trump presidente. Abrams mostró su apoyo a Kamala Harris, interpretó 'I Love You, I’m Sorry', uno de sus temas más conocidos, y pidió el voto en un mítin de la demócrata en Wisconsin. “Es fácil desanimarse, pero sabemos que, a menos que votemos y mantengamos intacta nuestra democracia, no podremos hacer nada para arreglarla cuando nos toque a nosotros”, declaró entonces.

En la última edición de los premios Grammy, el pasado domingo, la artista estaba nominada en las categorías de ‘Mejor Artista Nuevo’ y ‘Mejor Actuación de Dúo o Grupo Pop’ por 'Us', su colaboración con Swift, aunque finalmente no recibió ningún galardón. Ese día todas las miradas estaban puestas en ella por los rumores de crisis con el actor Paul Mescal, después de que algunos testigos les vieran discutir en un restaurante de Londres. La pareja nunca llegó a confirmar su relación públicamente, por lo que ahora tampoco han hablado de su posible ruptura.