La Cubana brinda por sus 45 años con una exposición retrospectiva de su carrera

El brindis de 'La traviata' adaptado para la ocasión e interpretado por los actores de la compañía ha animado la inauguración de la exposición que conmemora en el Palau Robert los 45 años de La Cubana. Sus entrañables personajes han 'okupado' el palacio y lucen desde este jueves tanto en las escalinatas de los jardines como en el interior del edificio situado en la confluencia del paseo de Gràcia con Diagonal. A la cita no faltaron ni 'Les Teresines' -Mont Plans, Mercè Comes y Sílvia Aleacar- ni 'excubaneros' como Anna Barrachina o Santi Millán que disfrutaron del reencuentro.

Les gustó verse de nuevo y recorrer la exposición que empieza en el vestíbulo con un ameno documental sobre el origen de la compañía fundada en Sitges a principios de los 80. En él se pueden ver retazos de los primeros espectáculos de calle, como 'Fantasía nupcial' o 'Delikatessen'. "Muchas de aquellas cosas no se podrían hacer hoy. Está demasiado complicado el tema de los permisos, antes era más fácil", ha lamentado Jordi Milán, director de La Cubana que esta tarde ha hecho una visita guiada a los representantes institucionales, Albert Dalmau, 'conseller' de Presidència, y Aurora Carbonell, alcaldesa de Sitges.

Nuevo espectáculo

Un enorme submarino hinchable cuelga del techo en la entrada. Pertenece a 'La tempestat', una versión muy libre del clásico de Shakespeare. Ese espectáculo fue el primero que montaron en sala, en el Teatre Romea, donde volverán el próximo 17 de septiembre con 'L'amor venia en taxi', un homenaje al teatro amateur catalán de la posguerra. Las entradas para este musical inspirado en la comedia de enredo de Rafael Anglada estrenada en 1958 en el Romea se han puesto ya a la venta. Y no es su único proyecto a la vista. La compañía preparará también este año 'La cuisine de ma cousine', con el que girarán por España en 2026.

Pese a su larga trayectoria, La Cubana sigue más viva que nunca con un podcast en Catalunya Ràdio y el éxito en las redes de 'Les Teresines', emblemática serie de TV3 emitida en 1992.

La muestra 'La Cubana. 45 anys jugant a fer teatre' es gratuita y permanecerá abierta hasta el 25 de junio. La exposición contiene elementos de todos sus espectáculos y proyectos, desde esa 'Marathon dancing' que se marcaron en el Mercat de les Flors invitando el público a bailar hasta 'Cegada de amor', uno de sus mayores éxitos, y 'Cómeme el Coco negro', "un título que ahora no podríamos hacer porque los tiempos han cambiado". En este sentido, añade Milán: "La gente joven de hoy está mucho más preparada, pero con tanta normativa y necesidad de que todo sea políticamente correcto, ¿hasta qué punto no se coarta la creación?". Y pone como ejemplo: "El 'Coco' ahora no se podría hacer. Sería imposible. ¡Nos tildarían de racistas!".

En comparación con la exposición que La Cubana realizó en 2021 en el Centre Cultural Miramar de Sitges con motivo de su 40 aniversario, que en realidad fue el 40+1 porque la pandemia impidió estrenarla según lo previsto, en el Palau Robert está todo mucho más sintetizado y comprimido. En Sitges, donde se prorrogó, acudieron 50.000 personas, así que mejor adelantarse y acudir a disfrutar de 'La Cubana. 45 anys jugant a fer teatre' sin agobios.

Artistas del 'cutrelux'

La reproducción de algunas salas del almacén donde la compañía guarda el vestuario y complementos de sus espectáculos (pelucas, zapatos, postizos, sombreros, prótesis, postizos...) causa sensación. Pero también se puede apreciar de cerca el vestuario de algunos personajes y descubrir el 'cutrelux': el arte de crear suntuosas piezas con materiales humildes y baratos. Como ejemplo: las chapas que utilizaron para hacer una espectacular cola de sirena o los falsos bordados de la Virgen que apareció en 'Les Teresines' y en 'Cegada de amor'. Una figura tuneada cuyo origen fue un maniquí que Milán encontró en un contenedor. ¡El reciclaje está en el ADN cubanero!

La locura, el humor y esas ganas de sorprender y jugar con el público siempre les han acompañado. La Cubana se atreve con todo. ¡Si hasta le hicieron la competencia al Liceu con 'Aida' en 'Una nit d'òpera', una propuesta que jugaba con lo que ve el público y lo que ocurre entre bambalinas en una ópera! Para aquel espectáculo construyeron verdaderas obras de arte con materiales de ferretería tuneados con gracia y esmero. "Nuestro lema es 'todo es posible'. A base de grapas y cinta americana hemos hecho de todo", comenta Milán. Aunque también contaron con la magia de Josep Castells, su fiel aliado en las escenografías; se puede ver en el Palau Robert, donde se muestran algunos de sus telones pintados y maquetas.

Más de seis millones de personas han visto los espectáculos de esta compañía referente del teatro en Catalunya como también lo fueron Comediants, Tricicle y Dagoll Dagom. Por cierto, ¿habrá también exposición sobre estos últimos, buque insignia del musical en catalán, que pliegan velas tras medio siglo cuando terminen las funciones de 'Mar i Cel'?