Figa Flawas y Oques Grasses lideran las nominaciones por votación popular de los Premios Enderrock 2025

Figa Flawas y Oques Grasses son los artistas más nominados por votación popular en los XXVII Premios Enderrock – Premios de la Música Catalana 2025, con cinco nominaciones para cada grupo. Les siguen con dos nominaciones el dúo folk Alosa, el trío de música urbana Fades, Miki Núñez y Mushka. El resto de nominados son una treintena de candidatos en una sola categoría.

Los premios especiales de esta XXVII edición son para el pionero de la canción contracultural Oriol Tramvia, quien recibirá el Premio de Honor en reconocimiento a su carrera, y para Sabor de Gràcia, liderado por Sicus Carbonell, que será distinguido con el Premio a la Trayectoria. La organista Montserrat Torrent será reconocida con el Premio 440 de Honor, y el compositor Albert Guinovart recibirá el 440 a la Trayectoria.

Entre los grupos que han recibido una nominación por votación popular están Bad Gyal, The Tyets, Andrea Motis, El Pot Petit, Estopa, Ginestà, La Fúmiga y Maria Jaume. Además de los finalistas, que se han dado a conocer en una celebración este miércoles en la Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, también se han anunciado los Premios Enderrock de Honor y Trayectoria.

Al cumplirse medio siglo del mítico disco Bèstia! (Edigsa, 1977), Oriol Tramvia es reconocido con el Premio de Honor. El Premio a la Trayectoria se otorga a Sabor de Gràcia “por su compromiso con el género y su contribución a la difusión y evolución de la rumba catalana a lo largo de tres décadas”.

En el ámbito de la música clásica, Montserrat Torrent será reconocida con el Premio Enderrock - 440 de Honor “por su impresionante carrera y su papel fundamental en la divulgación de la música de órgano”.

El compositor Albert Guinovart recibirá el Premio Enderrock - 440 a la Trayectoria en homenaje a su “extensa obra, que ha abarcado desde la música sinfónica hasta la música para teatro y cine”.

El Premio Enderrock - 440 al Mejor Compositor será para Benet Casablancas, “en reconocimiento a su contribución a la música contemporánea con un estilo sofisticado e innovador, convirtiéndose en una de las personalidades más relevantes del panorama musical”.

El Premio Joan Trayter al mejor productor del año será para Joan Borràs, teclista de Oques Grasses y uno de los productores de referencia del país.

Se abre la última fase de votaciones

Según la organización, en esta edición ya se han contabilizado 56.678 votos en las dos primeras rondas, lo que representa un aumento del 16%. Este miércoles se ha abierto la tercera y última fase de votaciones en la web del certamen, que permanecerá activa hasta el 16 de febrero.

Doble cita de los Premios Enderrock

El resultado de los ganadores en las categorías de votación popular y los premios de la crítica se dará a conocer en dos eventos distintos.

Por un lado, el jueves 27 de febrero en el Centre Cultural La Mercè de Girona tendrá lugar la segunda edición de los Premios Enderrock – 440 de música clásica, jazz y público familiar. En esta ceremonia se reconocerán los mejores discos de clásica y jazz por votación popular y de la crítica. También se entregarán los Premios Xesco Boix de público familiar, tanto según el público como la crítica, además de los tres galardones especiales.

Los nominados finalistas en la categoría de clásica a mejor disco del 2024 por votación popular son Alba Ventura, la Escolania de Montserrat con el Cor Jove Amics de la Unió y la Schola Cantorum, además de Oriol Estivill y Daniel Ruiz.

En la categoría de mejor artista revelación de clásica, los más votados han sido Emma Stratton, KamBrass Quintet y Xavi de la Fuente & Xavier Pardo.

En cuanto al jazz, los candidatos a mejor disco son Albert Bover, Àlex Fortuny y Andrea Motis, mientras que los artistas revelación más votados han sido Eva Verde & Danilo Tarso, Gerard Chumilla y Neus Plana Turu.

Por último, el Premio Xesco Boix al mejor disco para público familiar del 2024 podría recaer en El Pot Petit, The Penguins o Xiula.

Por otro lado, en la gala de los Premios Enderrock, que se celebrará la noche del jueves 6 de marzo en el Auditori de Girona, se entregarán 21 galardones –10 de la crítica y 11 por votación popular– a los mejores discos, canciones, videoclips y artistas de las categorías de pop-rock, canción de autor, rock, folk y músicas urbanas, además de los cuatro premios especiales de Honor.

Oriol Tramvia y Sabor de Gràcia

El cantante y actor catalán Oriol Tramvia se ha mostrado muy satisfecho con el reconocimiento de los Premios Enderrock a su carrera con el Premio de Honor. “No me lo esperaba. Me sacuden un poco el polvo y me acarician. Me dicen que me recuerdan y eso siempre está bien, porque la gente no me recuerda mucho. De todas formas, nunca he querido hacer una obra eterna ni nada por el estilo”, ha reflexionado en declaraciones a la ACN.

El galardonado ha recordado el impacto vital y artístico que tuvo el franquismo en su carrera y ha hablado de la “rabia” que sentían muchos artistas de su generación, como Pau Riba o Jaume Sisa.

Después de decir que él “no sabía que estaba haciendo punk”, ha reflexionado que hoy en día ya no se puede ir a contracorriente porque eso está “absorbido por el sistema”. “No puedo hablar con Collboni y pedirle el Parc Güell durante tres días para hablar de anarquismo. Pues eso lo hicimos”, ha puesto como ejemplo. “Llevamos a las instituciones algo que estaba muy latente en las calles. Ahora todo es muy cuadrado”, ha añadido.

Por su parte, Sicus Carbonell, líder de Sabor de Gràcia, ha reivindicado la “profesionalidad” y la “disciplina” con la que han trabajado a lo largo de 30 años. “No hemos buscado la canción fácil para el éxito, sino que hemos sido constantes y hemos trabajado mucho. Así es como se consiguen las cosas. Este reconocimiento es también una puerta para los nuevos amantes de la rumba que vendrán después de nosotros”, ha afirmado.

Carbonell ha explicado a la ACN que quiere vivir intensamente los próximos 10 años con el grupo, porque cuando Sabor de Gràcia celebre 40 años, planea dar un paso al lado. “Después, con 60 años, quiero intentarlo. Mentalmente, tengo que prepararme mucho”, ha razonado.

El compositor Albert Guinovart, premiado con el 440 a la Trayectoria, ha explicado durante un almuerzo que se siente muy “enriquecido” cuando puede combinar diversas tareas como acompañar a un músico, hacer de docente y componer música para teatro musical. “Me enriquece mucho poder hacer varias cosas. Las circunstancias del país hacen que muchos tengamos que hacer de todo”, ha analizado.

Guinovart ha recordado que, a lo largo de su vida, nunca ha querido hacer “experimentos”. Había renunciado a la idea de ser compositor hasta que participó en el proyecto de Mar i Cel. El musical de Dagoll Dagom le hizo ver que su música tenía una “respuesta popular”, y a partir de ahí empezó a dedicarse más a la composición.