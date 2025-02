Camilla Läckberg, sobre la presión social femenina: "Deberíamos estar más enfadadas por la presión de ser supermujeres"

La escritora sueca Camilla Läckberg, conocida por sus novelas de misterio como 'La princesa de hielo', ha asegurado que las mujeres deberían estar "mucho más enfadadas" de lo que están por toda la presión social que reciben por ser "la mejor madre, esposa, jefa o trabajadora".

"Tratar de combinar ser madre, ser escritora de éxito y empresaria... Pone una presión muy grande sobre las mujeres, porque se supone que tenemos que ser 'supermujeres'. Además de ser una maravillosa esposa que va en tacones, cosa que yo no hago. Cogí mucho de ese estrés y presión y lo convertí en Faye (la protagonista de su novela). Tenemos que ser las mejores en absolutamente todo: la mejor madre, la mejor jefa, la mejor trabajadora, la mejor esposa. Eso es lo que manifiesta Faye, está enfadada, muy enfadada. Las mujeres deberíamos estar mucho más enfadadas de lo que estamos", ha defendido Läckberg durante la presentación de su nueva novela, 'Sueños de bronce'.

Así, ha continuado, la presión por ser "más amables, cariñosas y cuidadosas" es "enorme", y los hombres no la reciben, porque hay "diferentes reglas" para unos y otros, por eso, en este libro --que cierra la trilogía que comenzaba en 2019 con 'Una jaula de oro'-- ha creado un personaje como Faye, "desagradable".

"Hay mucha presión en las mujeres para ser más amables que los hombres. Debemos ser amables, amantes, cuidando a todos, y esa presión nos mantiene atrás. Así que, como Faye, tenemos que ser un poco más desagradables. Hay que aprender a torcer un poco más las reglas porque claramente las que se aplican a las mujeres son distintas a las reglas que se aplican a los hombres", ha reflexionado.

"Ser independiente económicamente" para salir de una relación de abuso

En la serie Faye, la autora comenzaba una historia desde cero en la que no hay policías ni investigadores, solo mujeres "fuertes" que hacen "todo lo necesario" por proteger a su familia. Esta trama se apoya sobre temas como la desigualdad de género o la violencia machista por parte de los hombres, aunque las protagonistas aseguran que no quieren ser "solo víctimas".

En ese sentido, Läckberg ha reconocido que no es "tan sencillo" en la realidad como en la ficción y ha defendido duramente que la independencia económica es "poder" para salir de una situación de abuso o violencia de género.

"Los libros tratan de temas como abuso doméstico, que es un problema en Suecia, probablemente también en España. Claramente en la realidad las cosas suelen ser mucho más complejas, sobre todo cuando se comparte una vida, cuando no hay hijos con una persona y cuando no se tiene la independencia financiera. Ese es un tema que a mí me toca en particular. Y cada vez que hablo con mujeres siempre pongo el acento en cuán importante es tener una independencia financiera, es el poder para las mujeres salir de una situación de abuso o de violencia. Es muy, muy importante. ¡Ganad vuestro propio dinero!", ha reiterado.

Läckberg, cuyo sueño antes de llegar a casi 40 millones de lectores era poder vivir de su escritura y trabajar desde su casa en pijama, ha asegurado que comenzó esta saga porque echaba en falta un género de mujeres "poderosas" que no busquen hombres "fuertes" para romances.

"Cuando era niña, en los años 80 tenía libros que me encantaban, de autores como Sidney Sheldon o Jackie Collins. Me di cuenta que ese género había desaparecido, un género que estaba lleno de mujeres fuertes que creaban imperios, se comían a los hombres para desayunar, eran descaradas y estilosas al mismo tiempo, mujeres poderosas. Ahora había más mujeres buscando hombres fuertes y romances, por eso comencé a escribir historias así", ha explicado.

Precisamente, sobre ese cambio en la novela negra también ha hablado Läckberg, que se ha mostrado muy entusiasta porque haya más escritoras en este género.

"Me encanta este cambio, es cambio fantástico. Se ha dado un cambio en la novela negra a lo largo de las últimas dos décadas porque muchas más mujeres hemos comenzado a escribir novela negra, que era algo bastante extraño hace unos 20 años, hemos aportado esa perspectiva femenina. Además, en el personaje de Faye, claramente prefiere matar a hombres y no a mujeres. Pero realmente es un cambio que celebro cada vez que veo algo en la televisión o en el cine, porque hay tantísimos personajes principales femeninos que son heroínas, que son mujeres fuertes... Hace 20 años los personajes femeninos eran o bien personajes secundarios o eran los personajes así como monos o raros", ha precisado.

La autora, que antes de ser escritora fue economista, también trabaja como productora y guionista en el mundo audiovisual y precisamente, ha cedido derechos de sus novelas para varias adaptaciones a la pantalla. Por eso, ha bromeado diciendo que si alguna actriz tuviese que encarnar a Faye, le gustaría que fuese Emily Blunt.

"Tengo varias ideas, pero creo que la primera que me viene a la cabeza es Emily Blunt. Estaría bien, no me parecería mal. Sobre todo creo que es importante también dar con el actor ideal para que interprete a Jack. Me gustaría ser parte justamente de ese grupo de toma de decisión y que fuese George Clooney, aunque probablemente sea demasiado viejo para ese papel. George Clooney hace 20 años, pero en realidad yo incluiría a George Clooney en cualquier serie o película", ha dicho entre risas.