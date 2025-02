'Alas de ónix', de Rebecca Yarros, supera los 120.000 ejemplares vendidos en menos de una semana en España

El fenómeno literario de Rebecca Yarros no para de aumentar y sigue batiendo récord tras récord. El último libro de la escritora estadounidense, 'Alas de ónix' (Planeta), ya ha superado los 120.000 ejemplares vendidos en menos de una semana en España, una cifra que no se veía desde los días del 'Harry Potter' de J. K. Rowling. La tercera entrega de la saga 'Empíreo' consiguió rápido el puesto número uno de los más vendidos y ya va por su tercera edición, mientras que también encabeza la lista de los más vendidos del 'The New York Times' junto a los otros dos títulos de la saga.

En el día de su lanzamiento ya veíamos cómo se desmontaba el mito de que los jóvenes no leen con las largas colas que se formaron desde primera hora de la mañana para conseguir un ejemplar. Para la ocasión, las librerías de todo el país celebraron el Día de Dragones con actividades y eventos dedicados a la famosa saga, sumándose de la misma manera a las fiestas de publicación organizadas en todo el mundo.

Colas para comprar un ejemplar de 'Alas de ónix' el pasado 22 de enero / Planeta

"El espectacular récord de ventas de la primera semana confirma los prometedores datos de crecimiento de los hábitos de lectura del público lector joven. En Planeta nos sentimos orgullosos de publicar a Rebecca Yarros, que se consolida con la serie 'Empíreo' como la reina indiscutible de la fantasía en todo el mundo", afirman desde el Grupo Planeta.

Éxito internacional

'Alas de ónix' también impactó de la manera más eléctrica en Estados Unidos, donde alcanzó los 2,7 millones de ejemplares vendidos en una semana. "No sé qué decir. Las palabras me fallan y ni siquiera me ha dado tiempo de procesar tantas emociones", explica la propia autora. "Algún día encontraré las palabras para agradeceros este increíble viaje y la experiencia que compartimos todos al caminar por los pasillos de Basgiath. Por ahora, todo lo que siento es agradecimiento. Gracias por darle una oportunidad a la serie 'Empíreo'".

Publicados en 42 países, 'Alas de sangre', 'Alas de hierro' y 'Alas de ónix' han sido 'bestsellers' instantáneos en todos ellos. Y el 'boom' le ha ido genial para convertirse en la próxima gran apuesta de Amazon Prime Vídeo con una adaptación audiovisual que antes de nacer ya ha sido comparada con 'Juego de Tronos' o 'El Señor de los Anillos'.

'Alas de sangre', el título inaugural de la saga, fue elegido como el Libro Internacional del Año en TikTok y ganó el premio Goodreads al mejor 'romantasy'. También ha sido reconocido como el Mejor Libro del Año en los British Book Awards, Mejor Libro del Año según la cadena Waterstones y Mejor Libro de Fantasía según Barnes & Noble.