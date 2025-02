Adrià Salas: "La comunidad de músicos se queja mucho, pero no nos unimos"

El año sabático de La Pegatina no lo es tanto para su cantante-guitarrista, Adrià Salas, que aprovecha la pausa para reanimar su carrera individual con un disco, 'Corazón de maguey', el tercero a su nombre, y ofrecer los que resultan ser sus primeros conciertos en solitario, aunque bien acompañado: la actuación de este jueves en La 2 de Apolo (Guitar BCN) se presenta con el nombre de Adrià Salas & Amics, y le seguirán otras, también algunos bolos pequeños, "a voz y guitarra, o en trío, en casas de amigos y festivales pequeños", anuncia. "Para quitarme el gusanillo".

Se trataba de dejar el grupo en suspenso durante un tiempo y reflexionar sobre el camino andado, explica. Hacia ahí apunta el título de ese disco, 'Corazón de maguey', que alude al género de plantas del que sale el mezcal y el tequila. "Una metáfora de los viajes que hemos hecho por el mundo desde hace 22 años", señala Salas (bastante literalmente: La Pegatina es uno de nuestros artistas más internacionales y ha girado por Europa, las Américas, China, Japón, Australia…). "Este disco habla del sentido de ser músico, un trabajo muy bonito, pero que puede derivar en una inercia sin que te des cuenta. El tema 'Zenital' se refiere a verse a uno mismo desde arriba, y de aterrizar y ver si estás donde querías estar".

Crisis de los 40

Tales cavilaciones se producen en un momento personal de cierta carga simbólica: Adrià Salas acaba de cumplir 40 años (este martes). "¿Crisis? Bueno, he vuelto a vivir al Vallès. Hay muchas cosas que quiero hacer y no me da tiempo. Si la crisis de los 40 es eso, pues la debo tener, sí", despeja. Este álbum y estos conciertos vienen a ser una prueba consigo mismo, añade. "Quitarme el miedo, decirme 'sé que puedo'".

El nuevo álbum reúne canciones que no encajan con el canon sonoro de La Pegatina, un poco más ligeras de equipaje, con mucha mezcla de géneros y algún guiño country a través de la mandolina. Siete de las 11 canciones contienen duetos, primando la conexión artística por encima de la celebridad: ahí están la chilena Cancamusa, el cántabro Jaguayano o la catalana Alicia Rey. "Escucho mucha música de artistas emergentes y esa es una forma de ayudar a gente que tiene mucho talento", razona. "Con La Pegatina también lo hacíamos al principio, pero luego la industria te va llevando a otro lugar, porque del grupo vivimos muchas familias. Pero mi proyecto es para disfrutar y me dan igual los números".

Algoritmos opacos

A todo esto, Salas compagina su actividad artística con otra de aspecto menos poético, la que apunta a los derechos de músicos y creadores, desde que en noviembre accedió a un puesto en la Junta Directiva de la SGAE. Días atrás participó en charlas concienciadoras en el Parlamento europeo. "La comunidad de músicos se queja mucho, pero no nos unimos -lamenta-. Nuestra mayor preocupación es la transparencia en las plataformas de 'streaming'. Están poniendo 'white noise', música para hacer crecer el catálogo y pagar menos a los autores, y no sabemos cómo funcionan los algoritmos".

Adrià Salas / Mireia Rodríguez

Hablamos de canciones ("pueden ser la misma con 30 o 40 nombres diferentes") que las plataformas “hacen crecer para quedarse ellas con los derechos”, una praxis que Salas compara con la de 'la rueda', practicada años atrás por la SGAE en la televisión. Y qué decir del impacto de la IA en la creación musical. "No sabemos de dónde cogen las canciones plataformas como Suno". Son las incógnitas de "ese mundo que viene". Ahí, Salas siente que representa a "la comunidad grande que vive de tocar en directo" porque no puede sustentarse en la música grabada ni en los derechos de autor. Ni siquiera La Pegatina, que tiene 622.000 oyentes mensuales en Spotify.

El escenario viene a ser su casa, después de todo, y lo de Apolo es un pequeño hito en su historial. "Podemos hablar de debut en solitario, sí", suspira. Contará con siete músicos y unos cuantos invitados: Ramon Mirabet, El Niño de la Hipoteca, Maruja Limón… ¿Y La Pegatina dónde queda? "En septiembre volveremos a juntarnos para componer, con la idea de sacar un disco en 2026. Necesitábamos un descanso, pero nuestra idea es seguir toda la vida".