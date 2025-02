Netflix aparta a Karla Sofía Gascón de la campaña de promoción de 'Emilia Pérez'

Oficialmente, Karla Sofía Gascón sigue nominada al Oscar por su trabajo en el musical 'Emilia Pérez', pero quienes más la han promocionado como merecedora de ese honor -es la primera intérprete trans de la historia en lograrlo- han decidido que lo mejor es que los votantes de la Academia de Hollywood se olviden de su presencia entre las candidatas. La revista 'The Hollywood Reporter' asegura que Netflix, que se encarga de la distribución de la película en Estados Unidos y que ha invertido millones de dólares en publicitarla cara a la temporada de premios, ha decidido dejar de contar con la actriz en la campaña promocional. De entrada, eso significaría que la plataforma no se hará cargo de sus viajes a distintos actos de comunicación y entregas de premios que tendrán lugar en la costa oeste de Estados Unidos desde finales de esta semana, y en los que su presencia se daba por hecha; el jueves estaba prevista su asistencia a un almuerzo organizado por el American Film Institute (AFI); al día siguiente, iba a asistir a la ceremonia de entrega de los premios Critics Choice; un día después tenía previsto asistir en representación de 'Emili Pérez' a la gala de los premios del gremio de productores estadounidenses (PGA), donde se suponía que iba a presentar un galardón; y el domingo la madrileña recibiría un premio en el festival de Santa Bárbara. Paralelamente, la compañía de 'streaming' ha empezado el proceso de eliminar a Gascón de sus notas de prensa, anuncios en prensa y vallas publicitarias.

Con ello, Netflix claramente intenta minimizar los daños que pueda causar la controversia que envuelve a Gascón desde que a mediados de la semana pasada emergieran de las honduras de la red social X numerosos comentarios racistas, xenófobos, ofensivos y de mal gusto que había tuiteado en el pasado. 'Emilia Pérez' es candidata al Oscar en 13 categorías, lo que la convierte en uno de los títulos más nominados de todos los tiempos, y hasta ahora era considerada la favorita a llevarse el triunfo en la ceremonia de entrega que tendrá lugar el próximo 3 de marzo. Dado que el periodo de votaciones empieza el 11 de febrero, los estrategas de la compañía esperan asegurar que las posibilidades del resto de sus nominados -especialmente Zoe Saldaña, que parte como favorita absoluta en la categoría de Mejor Actriz de Reparto- no se ven mermadas a causa de la polémica.

Disculpas a medias

No es el primer movimiento que Netflix hace en ese sentido, dado que el viernes pasado canceló en el último momento la participación de Gascón en un evento publicitario organizado en Londres. Desde entonces, la actriz ha concedido dos entrevistas -una al canal estadounidense 'CNN en Español' y otra al diario 'El País'- sin contar con la autorización de la plataforma. En ellas, igual que en el comunicado que ella misma había hecho público poco antes, ofrece unas disculpas que cargan la responsabilidad no tanto en la naturaleza ofensiva de sus comentarios como en aquellos que se han sentido ofendidos, e insiste en ser víctima de una campaña de desprestigio.

Pese a la cancelación de todos sus compromisos promocionales relacionados con 'Emilia Pérez', al menos en Estados Unidos, Gascón de momento sigue invitada a participar en los actos arriba citados, pero la información ofrecida por 'The Hollywood Reporter' no descarta que los organizadores de algunos de ellos cambién de opinión para evitar el peligro de situaciones embarazosas en su transcurso. Considerando que las votaciones tanto de los premios Critics Choice como de los que otorga la PGA ya se habían cerrado cuando los tuits salieron a la luz, no es descartable que Gascón resulte ganadora de alguno de ellos. Está por ver cómo abordará Netflix la crisis en caso de que eso suceda.

Tampoco queda claro por el momento si, ahora que su agenda se lo permite, la actriz acudirá a la ceremonia de entrega de los Goya, que tendrá lugar este sábado y a la que 'Emilia Pérez' se presenta como candidata en la categoría de Mejor Película Europea. En los últimos días ella ha reiterado que no va permitir que se la silencie, y que va a pelear por su futuro profesional. Habrá quien se pregunte si, visto lo visto, seguir defendiéndose como lo ha hecho es ahora mismo lo mejor para su carrera.