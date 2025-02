Comienza el juicio contra el atacante que apuñaló a Salman Rushdie

El juicio contra el joven acusado de haber estado a punto de matar a puñaladas al escritor Salman Rushdie, objeto desde 1989 de una fatwa iraní que exige su muerte por sus "versos satánicos", comienza el martes en el norte de Nueva York.

Está previsto que el juicio comience con la selección del jurado en un tribunal del condado de Chautauqua. Esta bucólica localidad del estado de Nueva York, a orillas del lago Erie, en la frontera con Canadá, se vio sacudida en el verano de 2022 por este atentado que le costó la vista en un ojo al autor estadounidense-británico, nacido en la India.

Hadi Matar, acusado de apuñalar a Rushdie 12 veces. / Carolyn Thompson

Hadi Matar, un libanés-estadounidense que ahora tiene 27 años, está acusado de haber atacado a Salman Rushdie el 12 de agosto de 2022, en medio de una conferencia literaria, y de haberlo apuñalado varias veces, hiriéndolo gravemente en la cara y el cuello. y abdomen.

El joven se declaró inocente ante la justicia del estado de Nueva York. También está siendo procesado ante la justicia federal por "acto de terrorismo en nombre de Hezbollah", el movimiento chiita libanés apoyado por Irán.

Teherán ha negado cualquier implicación en el ataque.

El ataque conmocionó al mundo entero, desde la comunidad literaria hasta las capitales occidentales que habían apoyado a Salman Rushdie, símbolo mundial de la libertad de expresión.

Salman Rushdie, en uno de los primeros actos en los que intervino después de haber sobrevivido al intento de asesinato / AP

Pero también fue bien recibido por los extremistas de ciertos países musulmanes. El autor vive desde hace más de 30 años bajo la amenaza de una fatwa procedente de Irán que exige su muerte por la publicación de "Los versos satánicos" en 1988.

“Entonces eres tú”, dijo el autor que pensó cuando vio al agresor. Salman Rushdie, de 77 años, que apareció en público con un parche en el ojo tras su recuperación, relató el ataque en su libro “The Knife”, publicado en 2024.

Pocos días después de los hechos, Hadi Matar fue entrevistado desde su prisión por el periódico sensacionalista New York Post, al que confió que estaba "sorprendido" de que Salman Rushdie hubiera sobrevivido. No dijo si se había inspirado en la fatwa lanzada por el ayatolá Jomeini, pero indicó que no "le gustaba" y lo criticó por haber "atacado al Islam".

Según su madre, que habló en el sitio web Daily Mail, regresó "cambiado" y más religioso de un viaje en 2018 al Líbano, el país de origen de su familia.

El inicio del juicio se ha pospuesto varias veces y la selección del jurado puede tardar varios días. Salman Rushdie podría testificar en el juicio.