Kendrick Lamar da la sorpresa en unos Grammy que también entregan a Beyoncé dos galardones

Kendrick Lamar se convirtió de manera inesperada en el artista con más galardones de la 67º edición de los Grammy al recibir cinco reconocimientos por parte de la Academia de la Grabación que otorgaron a Beyoncé su ansiado premio a álbum del año con 'Cowboy Carter'.

El cantante californiano se impuso con su tema 'Not Like Us' en dos de las categorías reinas: grabación del año y canción del año, que se suman a mejor actuación de rap, mejor canción de rap y mejor video musical.

Beyoncé, por su parte, volvió a hacer historia y triunfó en las categorías de mejor álbum country y mejor actuación country de un dueto por 'II MOST WANTED', junto a Miley Cyrus.

Taylor Swift se fue con las manos vacías pese a las seis nominaciones a las que optaba por su último álbum 'THE TORTURED POETS DEPARTMENT', al igual que Billie Eilish, quien partía como una de las favoritas de la edición. La británica Charli xcx obtuvo tres gramófonos por 'brat'.

El fenómeno Chappell Roan se coronó como la mejor artista nueva, en una terna que también consideraba a Sabrina Carpenter y la rapera Doechii, y en una poderosa intervención exigió a las discográficas dignificar las condiciones de los artistas emergentes.

Una gala con tintes políticos e incendios

La gala recaudó 7 millones de dólares para los damnificados por los devastadores incendios de Los Ángeles y estuvo repleta de muestras de apoyo al personal de socorro que combatió los fuegos por tres semanas.

Lamar, oriundo del estado de California, recordó en su discurso los lugares del condado de Los Ángeles como "un verdadero testimonio" de que se va a seguir restaurando la ciudad de manera colectiva.

También Lady Gaga y Bruno Mars honraron a las víctimas al interpretar 'California dreamin', una oda al Estado Dorado antes de ganar el Grammy a mejor actuación pop en dúo por 'Die With a Smile'.

Gaga aprovechó su altavoz para reivindicar el derecho de las personas trans y el poder de la música para unir a las personas. Alicia Keys, condecorada con el Grammy al impacto global, hizo referencia a la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump sobre el reconocimiento único de dos géneros: masculino y femenino, dejando a un lado a la comunidad trans.

"La diversidad, equidad e inclusión (DEI) no es una amenaza sino un regalo", mencionó la intérprete de 'Empire State of Mind'.

Por su parte, la colombiana Shakira defendió a la comunidad migrante para hacer frente a las políticas de Trump, quien ha prometido la mayor deportación de la historia de EE.UU.

Actuaciones explosivas de artistas emergentes

Sabrina Carpenter, que ganó a mejor álbum de pop vocal por 'Short n' Sweet' y a mejor actuación de pop por 'Espresso', debutó en la gala versionando a jazz este éxito, en un show lleno de humor y con un aire de cabaret y glamour hollywoodense acorde a la estética pin-up que la ha caracterizado.

Doechii acaparó las miradas con una imponente muestra sus temas 'CATFISH' y 'DENIAL IS A RIVER', y emocionada recogió el premio a mejor álbum de rap, convirtiéndose en la tercera rapera mujer en lograrlo, tal y como ella misma celebró en su discurso.

"Sé que hay tantas mujeres negras ahí afuera que me están mirando ahora mismo. Y quiero decirles que pueden hacerlo. Todo es posible, no permitas que nadie proyecte estereotipos sobre ti", reivindicó durante su momento de agradecimiento.

Asimismo, empotrada en un pony rosa gigante Chappell Roan interpretó lo que llamó "su carta de amor para Los Ángeles": 'Pink Pony Club', con un show de vaqueros y payasos.

Más allá de Shakira, en la gala previa de estos galardones triunfaron en las categorías latinos el rapero puertorriqueño Residente, la banda venezolana Rawayana, el mexicano Carin León, además del director de orquesta Gustavo Dudamel y las cantantes Gloria Estefan, Mimy Succar y Sheila E.