La final de la incertidumbre del Benidorm Fest 2025 corona a Melody

El Benidorm Fest sería para un fan de Eurovisión como la final de la Champions para los aficionados del fútbol. Hay quien se atreve a decir sin titubear que esta es “la mejor semana del año”. Miles de eurofans de todo el país se han desplazado en masa a la ciudad alicantina para vivir la elección del representante de Eurovisión en primera persona. “Es el primer año que vengo. Verlo en directo y vivirlo aquí estos días no tiene nada que ver”, comenta el joven barcelonés Joaquim Cande durante la final del concurso, que ha dado la victoria a Melody su canción 'Esa diva' en una gala muy reñida y llena de incertidumbre.

“Nos hemos juntado ocho personas en un piso, algunos de nosotros ni nos conocíamos. Venimos de ciudades como País Vasco, Madrid y Barcelona”, explicó, por su parte, el catalán Dani Berbel, que celebró el clima de libertad, diversidad y muy "maricón" que ha ofrecido la ciudad esta semana. Una oportunidad para disfrutar de la fiesta -ni una discoteca se atreve a cerrar durante estos días-, la gastronomía y la música al lado de los turistas ingleses que, un poco desubicados mientras intentan broncearse y comen paella, no entienden muy bien la euforia eurovisiva.

El concurso estuvo reñido hasta el último momento. “Podría ganar cualquiera”, declaraba un grupo de eurofans en el Palau d’Esports l'Illa de Benidorm antes de la final del Benidorm Fest 2025, mientras esperaban bajo la lluvia a que abriera el recinto -dicen que en la ciudad alicantina siempre hay un clima privilegiado, pero este año el sol no ha acompañado a la semana idílica-. Y es que normalmente los favoritos están claros, pero la magia del festival este año residía en la incertidumbre de no saber quién iba a conseguir el billete a Basilea (Suiza) para participar en el festival de música europeo. El sistema de votación de las semifinales no desveló el ‘ranking’ de favoritos del público y del jurado y mantuvo la incógnita hasta la gala de este sábado.

Mientras los candidatos más claros tuvieron actuaciones más bien flojas en las preselecciones, otros que partían de la parte baja de las tablas de apuestas sorprendieron con sus propuestas. Sin embargo, diva tras diva y ‘dance break’ tras ‘dance break’ -que este año ha habido unos cuantos de la mano de tres de los favoritos: Melody, Daniela Blasco y J Kbello-, la sombra de Chanel y el efecto que generó con su actuación parece que sigue imbatible después de ganar el primer Benidorm Fest y conseguir la tercera posición en el festival de Eurovisión. Tres años después, la sensación que hubo entre el público este sábado es que, por el momento, "no habrá otro 'Chanelazo'" en el concurso europeo.