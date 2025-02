El actor portorriqueño Luis Guzmán, sobre las deportaciones de Trump: "Vivimos en un estado fascista"

Luis Guzmán (Puerto Rico, 1956) es uno de esos actores a los que quizá el gran público no sea capaz de identificar por su propio nombre pero cuya cara tiene bien fichada debido a los múltiples papeles como secundario que ha interpretado a lo largo de su carrera, muchos de ellos haciendo de policía o de matón, con su latinidad como distintivo.

De las producciones independientes a ser habitual de directores como Steven Soderbergh o Paul Thomas Anderson, este intérprete criado en Greenwich y en los alrededores del Lower East Side, Nueva York, es una de las voces que desde la industria cinematográfica está alzando la voz en contra de la política de deportaciones de personas migrantes ordenada por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Así, en unas declaraciones difundidas a través de las redes sociales, Guzmán, quien se declara orgulloso de ser "moreno" ("I am brown and I am proud") y de pertenecer a la gran comunidad "marrón" de EEUU ha defendido a sus iguales y criticado "lo que está pasando ahora mismo en su país: "Somos gente trabajadora, vamos a la iglesia, criamos bien a nuestro hijos, trabajamos, trabajamos y trabajamos... Lo que está pasando ahora mismo es terrible, racista, humillante".

Guzmán denuncia que ahora las personas "morenas", hayan nacido donde hayan nacido, incluso las estadounidenses, tienen que salir a la calle con su identificación para "demostrar quién eres y de dónde vienes".

"El único lugar que he conocido que sucedió eso es en la Alemania nazi, donde los judíos debían caminar con su identificación... Este país ha retrocedido. Vivimos en un estado fascista y están apuntanto a nuestra gente, a nuestra comunidad", asegura el actor.

Guzmán ha llegado a llamar "criminal" a Trump, al tiempo que llama a la movilización de los miembros de su comunidad, a cuidarse entre sí y a permanecer unidos frente a la "persecución" a la que asegura estar siendo sometidos.

"Los latinos que vienen a este país no son terorristas, vienen para ganarse la vida y para hacer contribuciones (...) Familias que llevaban viviendo aquí 20, 30, 40 años están siendo deportadas (....) Si estás en algún lugar hablando español, eres un objetivo. El racismo es real y también lo es el fascismo y está sucediendo delante de nuestros ojos... Poneos de pie, defended a las familias trabajadoras. Yo no quiero permanecer al margen", ha dicho Guzmán, quien pide más voces de denuncia dentro de la sociedad estadounidense. "Somos buena gente, por favor, solidaridad".