Una superviviente del ataque de Hamás representará a Israel en Eurovisión: "Un año más, utilizan el concurso para blanquearse"

Una semana antes de que comenzara el Benidorm Fest, el concurso que escogerá al representante de España en el festival de Eurovisión 2025, Israel confirmó que su candidata para este año será Yuva Raphael, de 24 años, una superviviente del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Una elección que vuelve a abrir el debate en un festival que siempre se ha proclamado apolítico por parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del certamen.

"Un año más están utilizando el concurso para blanquearse. Lo llevan haciendo muchos años y este año lo llevan un punto más allá. Una superviviente para que el público se ablande, les dé pena y la voten", declara Juanma Fernández, periodista que denunció el pasado mes de mayo la intimidación a la que se vio sometido por parte de cuatro israelíes acreditados como prensa en el Festival de Eurovisión 2024 después de haber gritado 'Palestina Libre' tras el ensayo de Israel. Eso hizo que algunos de los periodistas del país le increparan y le hicieran fotos. "Las publicaron en redes sociales y me llegaron muchos mensajes de amenazas de muerte", asegura a este diario en el Benidorm Fest.

Clima tenso

El clima de tensión escaló durante la última edición de Eurovisión hasta el punto que miles de personas salieron a las calles de Malmö (Suecia) para protestar por la presencia de Israel en el festival de la canción y para pedir el cese de la guerra. "Este año ellos juegan con la baza de que ha habido un alto al fuego. No sabemos en mayo qué va a pasar, si seguirá alto el fuego o si ya se habrá acabado la guerra. Y habrá que ver también qué tipo de canción eligen. Pero Israel no debe participar en Eurovisión bajo ningún concepto", explica Fernández, colaborador del programa 'Ni que fuéramos shh'.

Los eurofans y activistas alegaron que el festival sí que había prohibido en 2022 la presencia de Rusia en el concurso tras sus ataques contra Ucrania. "La excusa en la que se basó la organización fue que Rusia se tenía que quedar fuera porque estaba en guerra con Ucrania, que también participa en Eurovisión, y eso deslegitimizaba toda la competición. En este caso, Palestina no participa", explica Jordi Ramos, periodista de RAC1 especializado en el festival y autor del libro 'Eurovisió' (Columna Edicions).

Manifestantes en favor del pueblo palestino en Malmo / Johan Nilsson / TT News Agency / AP

Nueva polémica

Este año, la polémica vuelve a estar sobre la mesa tras la elección de Yuval Raphael como representante de Israel, una superviviente del ataque de Hamás en el festival de música Nova, el 7 de octubre del 2023. La cantante se salvó escondiéndose debajo de varios cadáveres dentro de un antiguo refugio antiaéreo y declaró que la música había sido "una parte esencial de su curación". "El punto de partida es excelente porque la historia no podría ser mejor", apunta Ramos. Asimismo, considera que es un perfil "que es imposible que se mantenga al margen del conflicto porque ella ya ha participado en cumbres y ha aparecido en actos explicando su testimonio".

Eso sí, según las normas de la UER las canciones no pueden tener connotaciones políticas y los participantes no se pueden posicionar durante el transcurso del festival. "Lo que sí que puede es explicar su historia sin criticar a nadie y que toda la crítica esté implícita porque tú ya conoces su historia", explica el experto en Eurovisión.

El pasado martes, el programa '59 Segundos' de La 2 de RTVE, presentado por Gemma Nierga, abordó el debate en la televisión, donde Aitor Albizua, presentador del programa 'Cifras y Letras', se mostró totalmente en contra de la participación de Israel en el festival: "Lo que no se puede hacer es que haya miles y miles de muertos, y de repente digamos que la música nos une y que aquí no pasa absolutamente nada [...] Israel no debería estar en Eurovisión”, sentenció.

Hasta dentro de unas semanas no se conocerá la canción que interpretará Yuva Raphael en el certamen, que este año se celebrará en Basilea (Suiza). La joven ya declaró que intentará "mostrar la fortaleza de Israel" a toda Europa y "narrar su historia desde el orgullo y la determinación, no desde la compasión".

