Sterling K. Brown: "Cuando leí el giro de 'Paradise', me estalló la cabeza"

La mejor forma de informarse sobre 'Paradise' (tres episodios recién estrenados en Disney+) es, quizás, no informarse, así que seremos escuetos sobre su trama. Todo arranca en una localidad idílica donde nada malo puede pasar, o al menos eso parece: un asesinato impactante sacude los cimientos del lugar. Pero este no es exactamente la clase de misterio que parece a simple vista: cierto giro al final del primer capítulo añade capas y capas de complejidad y acerca el proyecto a un género que no parecía formar parte del cóctel. "Mi primera reacción fue, básicamente, el emoticono de cabeza explotando", nos cuenta por videollamada Sterling K. Brown, excelso e intenso protagonista de la intriga. "Pensé que estaba leyendo un 'thriller' político, estaba enganchado, estaba contento con lo que leía… Y después todo daba un vuelco. El talento de Dan Fogelman como guionista no deja de sorprenderme".

Brown se reúne aquí con el también productor Fogelman después del plañidero megaéxito 'This is us', pero en un papel muy diferente al de Randall Pearson, emocional hijo adoptivo negro de una familia blanca; composición que le valió el segundo de sus tres Emmy hasta la fecha. Su personaje en la nueva serie, Xavier Collins, líder del equipo de seguridad del presidente de Estados Unidos (James Marsden), contiene sus emociones en lugar de mostrarlas abiertamente, sobre todo en el entorno laboral. "Es un hombre que está hundido en el luto por su esposa", explica Brown. "Ha de criar a sus dos hijos él solo y se siente ligeramente a la deriva. Su mujer era su compañera en la vida y sin ella le cuesta poner un pie delante del otro. Eso se transforma en un caparazón con el que intenta esconder eso de sus hijos, del mundo. Es su forma de lidiar con ello. Si quiere seguir adelante, no puede compartir sus emociones; haciéndolo se rompería en pedazos".

Como en 'This is us', cambios cronológicos ayudan a indagar en las vidas personales de los personajes y a revelar su verdad interior. Premisa 'high concept' aparte, 'Paradise' tiene mucho de (melo)drama sobre la pérdida. "Al final la serie se basa, sobre todo, en historias humanas, en interacciones humanas. Los personajes están en el centro de todo. La mezcla debe mucho a 'Perdidos' y 'The leftovers', ambas de Damon Lindelof. Los 'flashbacks' son puro 'Perdidos'. Lo que hace Dan es ofrecer su propia versión de esos referentes".

Nadie llora como Julianne

También el personaje interpretado por Julianne Nicholson (ganadora del Emmy por su papel en 'Mare of Easttown') está marcado por el duelo, lo que nos permite volver a admirar su subyugante mirada llorosa. Samantha, o Sinatra, como se la conoce, multimillonaria que hizo su propia fortuna, oculta volcanes de dolor bajo su apariencia gélida. "Sienta muy bien entrar en una sala de juntas y que todo el mundo se levante y preste atención, aunque en realidad fue lo más difícil para mí: entrar en esas habitaciones y no tener que hacer sentir cómodo a nadie", explica la actriz. "Por otro lado, Samantha está rota por dentro. Me ayudó mucho rodar las escenas de 'flashback' del segundo episodio. Y las hicimos muy al principio, lo que me sirvió para aprender realmente sobre el personaje, para dar forma a todo lo que hicimos después. Obviamente, una tragedia como esa cambia el curso de su vida y su carrera". El clip que deberían mostrar en los Emmy es esa escena en la que Samantha pide a su terapeuta, encarnada por Sarah Shahi, que le ayude a ser simplemente una entidad funcional.

La pregunta es: ¿se unirán Xavier y Samantha por su experiencia compartida del duelo y la pérdida? "No demasiado [risas]", avisa Nicholson. "Se vigilan mutuamente, al final se encuentran, pero no hablan sobre ninguna experiencia compartida. Llegan desde extremos opuestos de la habitación".

En el mundo real, Brown dio un abrazo a Nicholson nada más tenerla en su campo de visión. "La conocí en los Emmy cuando ganó por 'Mare of Easttown', serie que simplemente devoré", recuerda Brown. "Estaba muy pillado por ella como actriz. En aquellos Emmy, la felicité por el premio y le pregunté: '¿Te molesta si te doy un abrazo?'. Soy así de raro, lo siento. Me gusta abrazar a la gente. Julianne aceptó, nos dimos ese abrazo. Cuando Dan me la comentó como opción para la serie, enseguida le dije: 'Ha de ser ella. Si la conseguimos, hemos ganado'. Y la conseguimos. Ganamos".