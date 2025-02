Febrero de 'young adult': las novedades del género romántico y fantástico

1. 'Nada como en las películas' Autora: Lynn Painter Editorial: Puck Páginas: 480 Precio: 19,95 euros Fecha de publicación: 4 de febrero de 2025

Lynn Painter nos recuerda la tensa historia entre Wes y Liz, la aparente pareja perfecta que se separa a las puertas de su primer año de universidad. Ella es la chica de sus sueños, pero él se vio obligado a romperle el corazón a consecuencia de una tragedia. Ahora, una vez empezado el curso lectivo, se reencuentra con Liz y se pone como objetivo recuperarla con un plan digno de película. ¿El problema?, que no quiere saber nada de él y ya tiene un nuevo amigo con el que pasa todo el tiempo.

2. 'Mi pobre Jane' Autores: Cyntia Hand, Brodi Ashton y Jordi Meadows Editorial: Puck Páginas: 448 Precio: 20 euros Fecha de publicación: 4 de febrero de 2025

El sello editorial Puck lanza a principios de febrero una versión fantástica, romántica, gótica y cómica de la historia de Jane Eyre. La historia conocida es que después de una infancia miserable, la huérfana Jane Eyre se convierte en institutriz en Thornfield Hall, donde conoce al sombrío y taciturno señor Rochester; pero en 'Mi pobre Jane' hay muchas narrativas de la misma historia que se pueden contar. Para empezar, tenemos el lado de Jane, después el de su mejor amiga Charlotte (que es un fantasma), y para acabar el de Alexander, un cazafantasmas excepcional. Entre asesinatos, caos, conspiraciones y romance, no todo es lo que parece y el foco se pondrá en los secretos que esconde el señor Rochester.

3. 'Amor, te odio' Autora: Eliah Greenwood Editorial: Crossbooks Páginas: 432 Precio: 18 euros Fecha de publicación: 5 de febrero de 2025

No hay nada como un romance inocente, enigmático y secreto donde ambos protagonistas se van enamorando a fuego lento y sin saber quiénes son en realidad. En 'Amor, te odio' viviremos el idilio de los protagonistas entre notas anónimas escondidas que se mandarán ambos protagonistas entre las páginas de un libro. En ellas se confiesan todo tipo de experiencias oscuras y secretos personales guardados a buen recaudo bajo unas normas que establecen. Pero cuando ella descubre el remitente real de sus letras ya no le parece tan buena idea, ya que se trata del jugador de baloncesto que tiene a todos obsesionados y también el mismo que la atormentaba de pequeña.

4. 'La luz más brillante del cielo' Autora: Lisina Coney Editorial: RBA Lit Páginas: 456 Precio: 20,90 euros Fecha de publicación: 5 de febrero de 2025

El sello editorial RBA Lit se estrena con la publicación de 'La luz más brillante del cielo' de la autora Lisina Coney, que tiene todas las papeletas para convertirse en un fenómeno TikTok según avanzan. En su novela nos avanza la historia de Grace, que después de cuatro años se siente preparada para retomar las riendas de su vida y volver al mundo de las citas, donde se cruza con Cal. Él tiene ocho años más que ella, pero la hace sentir segura por primera vez en mucho tiempo.

5. 'Fast & reckless' Autora: Amanda Weaver Editorial: RBA Lit Páginas: Precio: Fecha de publicación: 5 de febrero de 2025

RBA Lit también nos deleitará este mes de febrero con un romance deportivo ambientado en el entorno de la Fórmula 1. En 'Fast & reckless' nos adentraremos en el romance prohibido entre Mira y el nuevo piloto de la escudería que dirige su padre, Will. Tras un pasado problemático no tan lejano, debe alejarse de la fiesta y limitarse a los titulares de la prensa deportiva, pero sus objetivos colisionan con un gran interés por Mira que se despierta desde el minuto uno.

6. 'Hechicera de huesos: el amanecer' Autora: Kathryn Purdie Editorial: Puck Páginas: 448 Precio: 20 euros Fecha de publicación: 11 de febrero de 2025

Las Hechiceras de Huesos llevan cientos de años transportando a los muertos, un deber peligroso que requiere el sacrificio de sus amourés, los hombres destinados a amarlas y morir. En esta segunda entrega de la saga, Ailesse, Sabine y Bastien están intentando trazar su propio camino y reescribir las reglas del más allá mientras intentan romper los lazos de las almas que han provocado la muerte de tantas personas, incluido el padre de Bastien.

7. 'En algún lugar del mar más azul' Autora: TJ Klune Editorial: Crossbooks Páginas: 544 Precio: 21,80 euros Fecha de publicación: 12 de febrero de 2025

En la segunda parte de 'La casa en el mar más azul', Arthur es el director de un orfanato en una peculiar y remota isla que esconde un pasado oscuro. Está acompañado por el amor de su vida, Linus Baker, que solía ser un funcionario del Departamento de Jóvenes Mágicos. Y juntos quieren adoptar a los seis niños mágicos y peligrosos que viven allí. Pero no siempre el camino es fácil, pues será convocado para dar una declaración pública sobre su pasado que le situará en el ojo de un huracán que amenaza con destruir el futuro de todos los seres mágicos.

8. 'Heartless: sin límites' Autora: Elsie Silver Editorial: Contraluz Páginas: 432 Precio: 22,75 euros edición especial / 18,50 euros en tapa blanda Fecha de publicación: 13 de febrero de 2025

La exitosa saga 'Chesnut Springs' de Elsie Silver vuelve a remover las redes con 'Heartless: sin límites'. En la segunda entrega de la serie nos centraremos en la historia de Cade, un padre soltero que necesita con urgencia que le echen una mano, y Willa, la cuidadora de su hijo y mejor amiga de su cuñada. No empezarán con buen pie, pues Cade es muy gruñón y algo cascarrabias, pero con el tiempo ella se da cuenta que no es más que una fachada.

9. 'Amar sin escalas' Autora: Rebeca Stones Editorial: Montena Páginas: 384 Precio: 18,95 euros Fecha de publicación: 13 de febrero

La nueva novela de Rebeca Stones, autora española que tiene más de 200.000 lectoras, publica 'Amar sin escalas', un romance contemporáneo entre Valentina, una monitora de viajes, y su compañero detestable Vincent. Él es todo lo contrario a ella y únicamente comparten una cosa: el odio que sienten entre ellos. Y cuando el jefe de ambos les avisa de que este año el mejor monitor ascenderá, su rivalidad aumenta hasta límites inimaginables.

10. 'El fin del amanecer' Autora: Mei Segura Editorial: Faeris Páginas: 440 Precio: 19,50 euros Fecha de publicación: 13 de febrero

En 'El fin del amanecer', Odette Elodie Cinwell nunca imaginó morir joven ni obtener una segunda oportunidad en el pasado. Tras una vida de sufrimiento como hija del consejero real y prometida del príncipe heredero, decide huir y cambiar su destino. Sin embargo, su tranquilidad se rompe al ser convocada a la Prueba, que evaluará su magia para determinar su ingreso en la Academia, la peligrosa universidad mágica del reino, donde todo está permitido, incluso matar. Allí enfrenta a sus peores enemigos: el príncipe Vesper (su prometido), su cruel media hermana Senna y Rune Evander, el ser oscuro ligado a su muerte. Odette deberá luchar por su vida y desentrañar los secretos de la Academia.

11. 'La última esperanza' Autora: Rachel Howzell Hall Editorial: Umbriel Páginas: 544 Precio: 26 euros Fecha de publicación: 18 de febrero

En la última novela de la autora bestseller del New York Times, Rachel Howzell Hall, Kai despierta en un bosque sin recuerdos, en un mundo asolado por enfermedades y bestias monstruosas. Su única certeza es que debe llegar al Mar de Devour antes de que todo empeore. Al cruzarse con un enigmático herrero de habilidades extraordinarias, acepta su ayuda, aunque su arrogancia la desquicia tanto como la impresiona. En su búsqueda de respuestas, solo halla más misterios, especialmente en torno al herrero, capaz de controlar el fuego y el hielo con asombrosa facilidad. En el reino de Vinevridth, nada es lo que parece, y los secretos de ese hombre podrían ser tan peligrosos como la tierra misma.

12. 'Amor inmortalis' Autora: Marta Santés Editorial: Titania Páginas: 480 Precio: 22,50 euros Fecha de publicación: 18 de febrero de 2025

'Amor inmortalis' nos adentrará en una historia de amor imposible, magia y supervivencia. En ella, Eira, nacida en una familia de brujas a las que ama, posee una conexión especial con la magia y las flores, mientras que Caiden, con fama de oscuro y peligroso, anhela huir de su familia. En la Proclama de la Deida, una celebración del aquelarre donde solo una aspirante sobrevivirá, Eira deberá enfrentarse a pruebas mortales y depender de Caiden para salvarse. Pero en un mundo donde el amor está prohibido y la muerte acecha, ¿podrán dos almas opuestas resistirse a la atracción que podría condenarlos a ambos?

13. 'Hielo y luz' Autora: Natalia Torvisco Editorial: Crossbooks Páginas: 416 Precio: 21,95 euros Fecha de publicación: 19 de febrero de 2025

El desenlace de uno de los 'romantasy' más adictivos y oscuros ha llegado a nuestras manos. En 'Hielo y luz', Laris, tras descubrir que su vida se basaba en una mentira, debe enfrentarse a la traición de las gárgolas y decide continuar sola en busca de la verdad sobre el tráfico de carne humana. Por un lado, Golsennier, pese a su rechazo, la protege bajo la sobra, y por otro todo se retuerce cuando su amiga Priska reaparece pidiendo ayuda por un secuestro y Laris vuelve a cruzarse con las gárgolas, desenterrando secretos que sacudirán su mundo y pondrán en riesgo todo lo que aprecia.

14. 'Una maldición condenada' Autora: Kate Dramis Editorial: Roca Editorial Páginas: 608 Precio: 22,90 euros Fecha de publicación: 20 de febrero de 2025

También vuelve la esperada continuación de una de las sagas de fantasía romántica favoritas de las lectoras en redes. En 'Una maldición condenada', Aya tiene claro que tiene que volver a su patria con Will, su antiguo enemigo, para servir a su reina en la guerra que está por empezar. Sin embargo, ambos se ven obligados a mentir, manipular y ocultar sus sentimientos mientras luchan por descubrir la verdad antes de que la oscuridad los destruya a todos. Y con los secretos y engaños que la persiguen, la joven no puede sino preguntarse si es la intención de los dioses que salve el reino... o si su destino no será, por el contrario, verlo arder.

15. 'Misha Zhukov debe morir' Autora: Myriam M. Leajrdi Editorial: Crossbooks Páginas: 464 Precio: 19,95 euros Fecha de publicación: 26 de febrero

Myriam M. Lejardi nos devuelve al mundo de los realities con 'Misha Zhukov debe morir', que nos recordará en parte al famoso programa de Telecinco, Supervivientes. En la novela nos encontraremos con ocho celebridades que se concentran en una isla desierta para conseguir dos millones de dólares. Entre los concursantes se encuentran Carrie Brennan y Misha Zhukov, quienes ya se conocieron hace un año cuando ella se grabó mientras lo besaba para obtener fama a su costa. Ahora se vuelven a reencontrar en '¡1, 2 o 3!, el nuevo reality del que todo el mundo habla.

16. 'Trono de dioses' Autora: Amber V. Nicole Editorial: Molino Páginas: 464 Precio: 19,95 euros Fecha de publicación: 27 de febrero de 2025

También aterrizará en librerías la segunda parte de otro de los 'romantasy' más esperados por la comunidad, 'Trono de dioses'. Recomendada para todas las lectoras de Sarah J. Maas, Jennifer L. Armentrout o Rebecca Yarros, la novela nos adentrará en el mundo de Dianna, quien tras la muerte de su hermana tiene solo un objetivo: la venganza. Mientras trata de superar el duelo, tiene la sensación de que todo el mundo parece estar olcultándole algo exceptuando a Samkiel, quien daría su propia vida por ella. Con Kaden y su ejército acechándoles, Samkiel, Dianna y el resto de la Mano no pueden permitirse ni un solo error. Pero el tiempo se agota, y aún quedan muchos secretos por descubrir y muchas batallas por luchar.

17. 'Leather & Lark' Autora: Brynne Weaver Editorial: Contraluz Páginas: 432 Precio: 18,50 euros Fecha de publicación: 27 de febrero de 2025

De la autora de 'Butcher y Blackbird', la original novela que está causando furor entre lectores, llega la segunda entrega de la trilogía del amor caótico: una oscura comedia romántica 'enemies to lovers' plagada de peligro, caos y pasión. En ella, Lachlan Kane solo quiere dejar atrás el crimen organizado, pero tras arruinar un encargo crucial, su libertad parece imposible hasta que Lark Montague le propone un trato: cazar a un asesino a cambio de su salvación. ¿El problema? Primero deben casarse, aunque se detesten. Lark, una cantante indie de espíritu radiante pero secretos oscuros, hará cualquier cosa para proteger a su familia y a su mejor amiga, incluso aliarse con el peligroso sicario. Mientras navegan un mundo de traiciones y amenazas, su matrimonio falso comienza a sentirse inquietantemente real, justo cuando un enemigo sediento de sangre acecha en las sombras.