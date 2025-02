Los antiguos tuits de Karla Sofía Gascón que también delatan catalanofobia en la aspirante al Oscar a Mejor Actriz

Aplaudida por su papel protagonista en el narcomusical 'Emilia Pérez' y candidata al Oscar a Mejor Actriz por ese mismo título, nominado a 13 de las estatuillas doradas, la actriz española Karla Sofía Gascón está viviendo la mejor etapa profesional de su vida convertida, además, en referente mundial por su condición reivindicativa de mujer trans.

Sin embargo, este viernes, la publicación de unos antiguos tuits en su cuenta de la red social X la han convertido en foco de una feroz campaña de cancelación que ha venido a sacudir el momento de plenitud y felicidad que estaba atravesando y que comprometen seriamente tanto su carrera por el Oscar como su futuro en la industria, además de manchar la imagen que ha estado proyectando como defensora de las minorías.

La polémica ha llevado a Gascón a pedir disculpas por sus comentarios en X de hace años y también a cerrar su cuenta personal en la citada red social, no sin antes denunciar que todo forma parte de una campaña de desprestigio en su contra por la polémica que ha despertado 'Emilia Pérez' desde su estreno. En su carta de disculpa ha lamentado profundamente haber causado dolor, al tiempo que recordaba que pertenece a una comunidad minoritaria como es la de las personas trans, que es castigada, marginada y tratada con odio en muchos ámbitos de la vida pública.

En esos antiguos mensajes de la actriz hay islamofobia, racismo, antisemitismo y, aunque haya pasado más desapercibido en un primer momento, también catalanofobia.

Así, en un tuit de 2015 relacionado con el descubrimiento de agua en Marte por parte de la NASA, la actriz escribe: "Siguiendo una rueda de prensa de la #NASA hay agua en Marte. ¡Woaoo! Todavía suerte que no son catalanes, se lo hubieran callado". En otro mensaje ofensivo para los catalanes expone: "Invitaron a un independentista catalán a una boda y acabó comiendo sol en una esquina, no podía soportar repetir la comida entre todos". Por otra parte, en el más hiriente de todos dice: "Espero que pronto todo este grupo de ratas nazis-onalistes catalanas se pudran en la prisión si antes no se los lleva este y cualquier otro virus", refiriéndose al covid-19.