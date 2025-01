Este será el orden de las actuaciones en la final del Benidorm Fest

Daniela Blasco abrirá la final de Benidorm Fest 2025 y Melody la cerrará, según el sorteo celebrado este viernes en el Palau d'Esports l'Illa en la víspera de ese programa en el que se decidirá la identidad del representante de España en la próxima edición de Eurovisión.

El orden completo de actuación será el siguiente:

1) Daniela Blasco

2) Kuve

3) Mawot

4) Lachispa

5) Mel Ömana

6) J Kbello

7) Lucas Bun

8) Melody

El orden asegura que la gala tendrá tanto un inicio como un broche de altura con dos de las máximas aspirantes al triunfo.

Tras el sorteo, los ochos finalistas de esta cuarta edición han comparecido ante la prensa, donde la sevillana se ha tomado con humor repetir el puesto de su semifinal y los problemas que sufrió con el sonido: "Así que esté todo calentito y bien conectadito".

En la misma, Blasco ha respondido por ejemplo a las reticencias mostradas por algunos espectadores por el hecho de que en su actuación se apoyara repetidamente en coros pregrabados para centrarse en la coreografía.

"Yo quería que fuera un espectáculo completo y hay partes en las que no puedo cantar porque no soy un robot y tengo que gestionar el aire y la energía, no soy robot, pero es verdad que los coros estaban altos y lo estoy ajustando", ha dicho la mallorquina, que ha prometido que, si gana el concurso, meterá "más canto más adelante"