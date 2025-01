Inés Hernand, Ruth Lorenzo y Paula Vázquez: tres mujeres al frente del Benidorm Fest en una parrilla televisiva dominada por hombres

En un momento en el que el ‘prime time’ televisivo (el horario de máxima audiencia) está principalmente ocupado por hombres presentando los programas, TVE ha apostado por tres mujeres para ponerse al frente de las tres galas del Benidorm Fest por primera vez en sus cuatro ediciones. Paula Vázquez se estrena en esta ocasión en el formato que escogerá al representante de España en Eurovisión, Ruth Lorenzo regresa al festival por segunda vez tras conquistar a la audiencia en 2024 e Inés Hernand repite por cuarto año consecutivo conduciendo la famosa ‘green room’ y las entrevistas breves con los artistas participantes.

“Es una elección en base a una cosa que iba a funcionar, en base a una cuestión curricular y de talento, me imagino. Esto no es un ‘check’ por cumplir, yo creo que hay un pensamiento”, asegura Hernand desde Benidorm, que se muestra muy agradecida de que la televisión pública cuente con ella un año más. “Hay cosas más importantes de las que preocuparse. Ojalá fuésemos el mayor problema de España nosotras tres”, reflexiona la madrileña sobre las críticas a las que se han enfrentado en las últimas semanas sobre una posible “falta de paridad” en el programa.

Admiración mutua

Con una trayectoria consagrada presentando programas televisivos y ahora triunfando al frente del talent culinario 'Bake off: famosos al horno', Vázquez saca a relucir otra de las dificultades a las que se enfrentan las mujeres que tienen trabajos de exposición pública. “Los hombres no saben lo que es hormonalmente contagiarnos la menstruación, que nos ha pasado estos días. Es algo de lo que también se tiene que hablar y que tenemos que empezar a normalizar”, comenta, enviando un mensaje de cariño a todas esas mujeres artistas que se tienen que subir al escenario mientras menstrúan y no se encuentran muy bien.

Lorenzo, por su parte, destaca la sororidad que se ha generado entre las tres presentadoras a la hora de trabajar en sus intervenciones para el concurso: “Las tres nos celebramos y nos cuidamos en lo que somos expertas. A través del brillo del otro, brillas tú también”. “Admirarse mutuamente y celebrarse es muy importante para que seamos mejores y todo vaya bien”, apunta la representante de España en Eurovisión en 2014 con ‘Dancing in the rain’. Como diría la canción de Melody este año en el Benidorm Fest, ‘una diva no pisa a nadie para brillar’.

Una parrilla masculina

Esta es una apuesta firme de RTVE cuando la parrilla televisiva, y sobre todo las franjas nocturnas, están mayormente dominadas por hombres presentadores. La guerra por liderar la audiencia entre las 22 y las 23 horas entre David Broncano, con ‘La revuelta’ en La 1, y Pablo Motos, con ‘El hormiguero’ en Antena 3, sigue viva de lunes a viernes. Como avanzaron las Mamarazzis, Andreu Buenafuente aterrizará en TVE próximamente con un programa la noche de los viernes y Marc Giró con su 'Late Xou' y los buenos datos obtenidos en La 2 también ficha por La 1.

En las otras cadenas, las últimas franjas de la noche también tienen una fuerte presencia masculina. Las galas de ‘GH Dúo’ de Telecinco están presentadas por Carlos Sobera e Ion Aramendi, el concurso ‘El Desafío’ de Antena 3 está conducido por Roberto Leal, ‘El intermedio’, en La Sexta, está presentado por El Gran Wyoming y ‘Conspiranoicos’, en la misma cadena, tiene a Joaquín Castellón. Uno de los pocos programas del ‘prime time’ actual que tiene a una mujer al frente es el reality ‘La isla de las tentaciones’, un formato que todavía arrasa en audiencia en la crisis actual que se encuentra Mediaset y que cuenta con Sandra Barneda como presentadora fija desde hace ocho temporadas.