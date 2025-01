Así será la gala de los Grammy 2025: fecha, nominados y dónde ver

La noche más importante para la industria musical se acerca, con Beyoncé liderando la lista de nominaciones. La cantante de 'Texas Hold 'Em' (nominada a grabación del año), suma 11 candidaturas. Charlie XCX también triunfa, con 7 nominaciones, seguida de Taylor Swift, Sabrina Carpenter y Chappel Roan (6 candidaturas cada una). Sin duda, 'Cowboy carter', 'Brat', 'Short n'Sweet', 'Chappel Roan The Rise And Fall Of A Midwest Princess' y 'The Tortured Poets Department' son de los álbumes más celebrados, y escuchados durante el 2024.

Para saber cuál se llevará el título de "Álbum del año", habrá que esperar hasta el domingo 2 de febrero, cuando tendrá lugar la gala de los Grammy 2025. Aunque en Los Ángeles se celebran a las 8 de la tarde, en España se verá a partir de la 1:30 de la madrugada del domingo al lunes 3 de febrero. Los premios se celebrarán en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con Trevor Noah como maestro de ceremonias. La Academia de la Grabación también ha enunciado que Taylor Swift presentará una de las categorías de los galardones.

Dónde ver

La gala de los Grammy se retransmite por televisión, aunque en la cadena estadounidense CBS y en la plataforma Paramount+. En España, la entrega de premios se podrá ver de forma exclusiva a través de Movistar+. La retransmisión empezará a partir de la 01:15 de la madrugada, y se puede alargar hasta las 5 de la mañana.

Entre galardón y galardón, lo más esperado son las actuaciones de los artistas, que suelen ir a lo grande y darlo todo en el escenario. En la 67ª edición, se ha confirmado la actuación de Sabrina Carpenter, Shakira, Billie Eilish, Chappel Roan, Charli XCX, Benson Boone, Doechii, Raye y Teddy Swims.

Nominaciones

Estos galardones cuentan con 94 categorías, repartidos en diez grupos diferentes según el género musical. Los premios más importantes, sin embargo, se encuentran en la "categoría general". A continuación, los nominados a tres de los premios principales

Álbum del año

'New Blue Sun' - André 3000

'Cowboy Carter' - Beyoncé

'Short n'Sweet' - Sabrina Carpenter

'Brat' - Charlie XCX

'Djesse VOL. 4' – Jacob Collier

'Hit Me Hard and Soft' – Billie Eilish

'The Rise and Fall of a Midwest Princess' – Chappell Roan

'The Tortured Poets Department' – Taylor Swift

Canción del año

'A bar song (Tipsy)'– Shaboozey

'Birds of a father' – Billie Eilish

'Die with a smile' – Lady Gaga & Bruno Mars

'Fortnight' – Taylor Swift ft. Post Malone

'Good Luck, Babe!' – Chappell Roan

'Not Like Us' – Kendrick Lamar

'Please Please Please' – Sabrina Carpenter

'Texas Hold Em' – Beyoncé

Mejor Artista Revelación