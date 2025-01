Los finalistas del Benidorm Fest lucharán por un billete a Eurovisión este sábado: "Espero que esté todo bien conectadito"

La final del Benidorm Fest escogerá este sábado al representante de España en el festival de Eurovisión. Daniela Blasco, Kuve, Mawot, Lachispa, Mel Ömana, J.K.Bello, Lucas Bun y Melody, por este orden, se subirán al escenario del Palau d’Esports l'Illa de Benidorm para intentar conseguir el billete a Basilea (Suiza), donde se celebra este año el certamen de la canción europeo. Después de una semifinal marcada por el fallo técnico de sonido durante la actuación de Melody, los nervios entre los finalistas se sienten con fuerza. Durante estos dos días intentan perfeccionar los últimos detalles de sus actuaciones y se preparan para los últimos ensayos. Eso sí, todos se visualizan ya sobre el escenario de Eurovisión el próximo 17 de mayo.

"Afronto la final muy bien y con muchas ganas. He estado analizando mucho el show para poder mejorar todas las cosas que tengo apuntadas y que esté impecable", asegura Blasco, de 19 años, una de las artistas que parte como favorita para ganar el concurso con un espectáculo de baile con la canción 'Uh nana'. "El martes estaba un poquito nerviosa antes de empezar, pero luego se me fue todo y la verdad que lo disfruté muchísimo", explica la joven de Mallorca. Tras algunas críticas en redes sociales respecto a su actuación, la cantante y bailarina asegura que habrá algunos cambios de cara a la final: "Hay algunos apuntes de realización que tengo en cuenta para poder mejorar y hacerlo impecable".

Dos baladas potentes

El catalán Lucas Bun todavía se encuentra sorprendido de haber pasado a la gran final. "Creo que había mucha competencia y yo tenía claro que el voto del público no lo tenía muy a mi favor", comenta el cantante de 'Te escribo en el cielo', una balada dedicada a su madre fallecida. Aunque su actuación conquistó al jurado, el artista cree que los nervios y la tensión del directo le afectaron vocalmente. "El sábado yo creo que ya estaré más relajado y podré estar mucho más fino también vocalmente", asegura el joven, que a su vez reflexiona que, tras llegar a la final, lo dará todo porque ya no tiene "nada que perder".

La gran favorita de la edición desde que se conocieron las canciones, Lachispa, con su 'Hartita de llorar', se enfrentó a críticas sobre su puesta en escena y su voz tras la primera semifinal. Las expectativas sobre ella eran muy altas antes de su actuación: "Tengo que decir que cuando vi a tanta gente en el recinto me puse muy nerviosa". "Con el temple que necesita la canción se me fue de las manos la emoción. Fue una primera toma de contacto, ahora puedo arreglarlo y hacerlo mucho mejor el sábado", explica la joven. De cara a la final, volverá a "Yo le hablaba a Dios y le decía que estuviera con nosotros, con mi equipo, conmigo y que todo saliera bien".

Las sorpresas del concurso

Uno de los artistas que ha ido escalando posiciones durante esta semana es J Kbello. "Estoy siendo responsable. No he salido ningún día de fiesta. Yo entreno, como, descanso, veo a mi familia y algunos amigos que han venido a verme y estoy tranquilo", explica el gaditano sobre su preparación para interpretar el tema 'V.I.P.'. Aunque en un primer momento le costó acabar de cuadrar todos los elementos de su actuación, ahora se siente feliz con su propuesta. "Llegas el primer día pensando que todo va a estar como tú lo pusiste hace dos meses y no está. Es lógico. Somos 16 propuestas, cada una es de su padre y su madre, y el primer día un equipo no puede tener perfectas todas las actuaciones", comenta. Sin embargo, tras algunos retoques y los consejos de Blas Cantó (representante de Eurovisión en 2021), que forma parte de su equipo y lo acompaña en Benidorm, está preparado para conseguir

Kuve, en la primera semifinal, y Mawot y Mel Ömana, en la segunda, han sido las grandes sorpresas de la edición. Ninguno de los tres constaba en las primeras posiciones de las apuestas del festival y ahora competirán por el billete a Eurovisión hasta el final. Por último, Melody, una de las grandes favoritas que vivió un fallo técnico de sonido durante la segunda semifinal de este jueves, está tranquila con que podrá interpretar 'Esa diva' con total normalidad el próximo sábado. "Espero que esté todo calentito y bien conectadito", ha bromeado la intérprete del 'Baile del Gorila'.