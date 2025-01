Santi Millán inaugura en Barcelona 'Santificado', su primera exposición de esculturas

El actor y presentador Santi Millán ha inaugurado este miércoles en la Pigment Gallery de Barcelona 'Santificado', su primera exposición en la que muestra cerca de veinte piezas creadas por él desde que comenzó a interesarse por la escultura durante la pandemia.

Millán ha explicado a EFE que esta afición nació de forma "espontánea" y por "aburrimiento" durante el confinamiento, ya que asegura que no desconecta si no hace algo con las manos: "No me sirve ni leer ni ver la televisión ni escuchar música, porque la cabeza sigue a su aire, así que empecé a hacer cosas recuperando piezas en (el mercado de) Los Encantes".

Estas "cosas" son esculturas, en su mayoría cromadas en oro o pintadas en negro mate, que nacen de figuras que Millán ha ido encontrando en mercadillos.

Obra "“Aspecto de “María Dorada 2023”" en Pigment Gallery, que presenta este miércoles su nueva exposición “Santificado”, del actor y presentador Santi Millán. / Marta Perez

Así, el presentador ha devuelto un muñeco de Michelín, a priori blanco, a "su origen", que para Millán es el negro neumático; ha convertido en torero a un Cristo al añadirle un capote rojo; ha hecho que un David de Miguel Ángel se volara los sesos "harto de ser tan perfecto"; o ha transformado la aureola de una Virgen en una galleta María.

"Las piezas las saco de Los Encantes –cuenta el actor–, piezas que vienen de vaciados de casas que tienen el típico Cristo encima de la cama del dormitorio, alguna Virgen o algún Sagrado Corazón, que están ahí tirados, huérfanos; yo los adopto y les doy un 'restyling' para que otra familia los acoja".

A la inauguración han asistido figuras como el humorista José Corbacho, el pastelero Christian Escribà, el político Jordi Romeva, la estilista Marta Pontnou o el galerista de la Pigment Gallery Ferran Josa, que es quien más ha apostado por esta faceta más desconocida de Millán.

"Comencé a investigar lo que hacía Santi y me puse en contacto con él –explica Josa–, le comenté que era una pena que todo lo que estaba haciendo no tuviera una visibilidad, porque entronca muy bien con el arte contemporáneo, con el mensaje que da, y que me hacía ilusión hacer algo".

Así nació la relación entre el escultor y el galerista, que se ha transformado también en 'Santificados', una serie de vídeos que ambos presentan en redes y que están marcados por el toque de humor tan característico del presentador catalán.

Además, Josa cree que las esculturas de Millán se pueden englobar dentro de lo que se conoce como arte irreverente, aunque sin ser "algo descabellado", por lo que se podía presentar en su sala como "una exposición como cualquier otra".

La exposición 'Santificado' se podrá ver en la galería Pigment Gallery de Barcelona hasta el miércoles 12 de febrero.