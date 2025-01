Los Rolling Stones desmontan sus planes de gira y dejan camino libre al Barça-Madrid en el Estadi Olímpic

Los seguidores de los Rolling Stones llevaban semanas en vilo esperando que el grupo confirmara en cualquier momento su gira europea de primavera-verano (que se preveía que arrancara en mayo en el Estadi Olímpic), cuando se ha producido un frenazo. La web que, de modo oficioso, sigue de cerca los planes de la banda, iorr.org, anunció este jueves que la hoja de ruta quedaba invalidada, un punto confirmado por Doctor Music a este diario.

Fuentes de la promotora indicaron que "hoy se ha descartado que los Stones hagan ningún concierto en Europa durante el mes de mayo de 2025", si bien "no es posible afirmar que no habrá un anuncio este año", dejando por tanto abierta la puerta a que la banda pueda ofrecer actuaciones en meses posteriores. Doctor Music añade que los Stones "no han cancelado la gira europea, ya que en ningún momento se confirmó ni se anunció, con lo cual, hablar de cancelación, como hacen algunos medios, no sería correcto". Un 'tour', apunta la promotora, "no se confirma hasta que lo hace el artista".

Alivio para el Barça

A la espera de si la banda desplaza su hoja de ruta a otro tramo del calendario de 2025, la decisión de desmontar el itinerario manejado hasta ahora tiene una repercusión muy concreta en el ámbito deportivo: deja el camino despejado para el Barça-Madrid del 11 de mayo, que podrá celebrarse en el Estadi Olímpic en el caso de que el Spotify Camp Nou no pueda acogerlo por la demora de las obras en curso. De hecho, el FC Barcelona ya ha pedido a BSM (la empresa municipal que gestiona la Anella Olímpica) ampliar su ocupación del Estadi Olímpic hasta el 20 de mayo.

El concierto de los Stones en Barcelona se iba a celebrar entre el 10 y el 15 de mayo, lo cual, considerando el tiempo invertido en el montaje y desmontaje de la producción, colisionaba de lleno con el 'clásico', y los compromisos adquiridos por BSM empujaban al Barça a buscar alternativas en otros estadios. Se trataba del inicio de la gira europea 'Hackney diamonds', que tuvo una primera parte el año pasado en Estados Unidos y Canadá, y en la que los integrantes de la banda ejercerían de héroes del rock’n’roll a las provectas edades de 81 años (Mick Jagger y Keith Richards) y 77 (Ron Wood).