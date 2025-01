María Patiño se convierte en Demi Moore en la nueva campaña de Filmin

Filmin celebra el estreno en la plataforma, el viernes 31 de enero, de 'La sustancia', una de las películas más relevantes de la temporada, con el lanzamiento de 'Patiño Your Life', un vídeo protagonizado por María Patiño en el que la periodista y presentadora de televisión recrea algunas de las escenas más icónicas del filme dirigido por Coralie Fargeat y protagonizado por Demi Moore. Producido por CANADA, el espot constituye también "una reivindicación del rol de la mujer" en los espacios públicos y de entretenimiento. "En Hollywood y en la televisión hay una exigencia para las mujeres de estar perfectas y ser eternamente jóvenes-explica Patiño-, pero yo pienso que realmente es cuando cumplimos años que estamos más bellas y poderosas, y esto es porque nos sentimos más seguras. De hecho, Demi Moore está más guapa y más segura que nunca. Me joroba que la gente no lo vea, pero esta película lo refleja".

Una de las escenas de 'Patiño Your Life' (el título es un guiño al programa de aerobic que conducen Demi Moore y Margaret Qualley en la película) recrea una secuencia en la que Demi Moore, tras una crisis de inseguridad, se desmaquilla bruscamente frente al espejo. Patiño comenta al respecto: "A mí también me ha pasado, me han transmitido esa inseguridad, como a muchas otras mujeres. Al final, escuchas tantas cosas que empiezas a dudar de la ropa que te pones al salir de casa, de pintarte los labios de rojo por si llamas demasiado la atención… Aunque queramos estar aisladas, no lo estamos, formamos parte de un todo y, en ese sentido, el mundo audiovisual es muy puñetero. A mí me alegra tener la oportunidad de reivindicarlo con este proyecto. Demi Moore tirará de todas".

'La sustancia' llega a la plaforma Filmin tras un exitoso paso por las salas de cine, en las que ha convocado a más de 500.000 espectadores. Además, la película opta a cinco estatuillas en los próximos premios Oscar, entre los que figuran los de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz.