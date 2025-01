Maite Esteve: "Me encantaría que Catalunya volviese a ser pionera en mecenazgo"

La sociedad catalana está llena de talento, pero faltan recursos. Catalunya ha apostado históricamente por las artes, pero se mira con malos ojos la inversión privada en la cultura. Es una de las comunidades autónomas más solidarias, pero no tiene una ley propia de mecenazgo. Maite Esteve, abogada y directora de Fundació Catalunya Cultura, señaló estas contradicciones en el primer Afterwork de El PERIÓDICO de 2025. Junto al director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, conversaron en Casa Seat sobre la importancia de la cultura y el papel que juega el mecenazgo en su desarrollo.

"El talento necesita recursos para desarrollarse. Un talento con recursos mejora la sociedad, la economía, el entorno", destacó la abogada. "Un talento sin recurso provoca la merma y la fuga de éste". Para evitarlo, la Fundación Catalunya Cultura conecta proyectos culturales con empresas. "Buscamos esas sinergias entre ambos sectores: uno aporta al otro el talento, la creatividad, esa forma de ser transgresora; y el otro, recursos". En los diez años que llevan activos, han pasado por la fundación 300 iniciativas. "El mundo de la cultura y de la empresa hablan idiomas diferentes, pero cuando se encuentran es maravilloso, porque después cuesta mucho romper ese vínculo", añadió Esteve.

El papel del mecenazgo

La ayuda o protección que una persona otorga a una actividad cultural, artística o científica está definido como mecenazgo, y aquel que lo hace, mecenas. Un término que, según Esteve, está mal visto en nuestra sociedad. "Tiene connotaciones negativas, porque está mal explicado. En Francia, por ejemplo, toda marca que se asocia a valores culturales gana en imagen y en notoriedad". La directora de la fundación quiso demostrar que un mecenas no es un ricachón con caprichos o aficiones, de hecho, hay muchos más de lo que parece. "¿Cuánta gente en esta sala habéis participado en la Marató de TV3 o sois socios de alguna asociación?", preguntó la abogada. "No hace falta ser millonario para ser mecenas".

Para dar más impulso al mecenazgo, la fundación y más de un centenar de asociaciones buscan que en Catalunya se apruebe una Ley de mecenazgo propia. Varias comunidades cuentan ya con una ley propia, excepto la catalana. "Tener un marco legislativo que te acompaña y te incentiva a ser mecenas, ayuda mucho", señaló Esteve. En 2023, consiguieron modificar la Ley de mecenazgo española, con medidas como el aumento de los incentivos fiscales o el mecenazgo de reconocimiento (que permite al donante obtener retornos simbólicos de su prestación). Con una ley catalana, explica Esteve, se motivaría más la inversión en cultura. "Me encantaría que Catalunya volviese a ser pionera en Europa en mecenazgo", destacó Esteve. "Una nueva ley hará impulsará la investigación, la cultura, los temas sociales".

Hay muchos más micromecenas de lo que parece. ¿Cuánta gente en esta sala habéis participado en la Marató de TV3 o pertenecéis a alguna asociación? Maite Esteve — Directora de la Fundació Catalunya Cultura

El último cambio de legislatura impidió que la ley saliera adelante el año pasado, pero ahora se ha vuelto a presentar la proposición en el Parlament, y en unos meses podría llegar a aprobarse. Sin embargo, esta normativa no multiplicará el número de mecenas, según un estudio de la fundación, pero sí conseguiría que los que ya invierten, invirtiesen más. "Para conseguir nuevos inversores, hay que ir puerta por puerta para convencer de que apostar por la cultura te hace ganar. La cultura aporta felicidad. ¿Pero, cómo cargas la felicidad en la cuenta de resultados?", explicó Esteve. "En captación y fidelización de talento, en que la empresa está más sana". Las nuevas generaciones ya no buscan solo compañías que hagan bien lo que hacen, sino que buscan que "dejen un legado, que estén vinculados a ciertos valores".

No solo queda pendiente un trabajo pedagógico con las empresas, sino con toda la sociedad en general. "No puedes querer la cultura si no la conoces. Y aquí tenemos un problema, porque incluso en la educación de nuestros hijos, relegamos el arte a un segundo puesto. Sin ese conocimiento, es difícil que inviertas en cultura", concluyó. "Cuando se tiene que recortar gastos, si no se tiene esa estima por la cultura, es lo primero que cae".