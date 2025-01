Segunda semifinal de Benidorm Fest 2025: ganadores y primeras canciones finalistas

Octava actuación

Última actuación de la noche con la canción 'Esa diva' de Melody. "Mi presentación es un regalo no solo para mí, si no para todo el público que me sigue", ha asegurado la artista reconocida. "Es un canto a la igualdad", asegura la cantante. "Tengo muchas ganas de verlo todo, con la puesta en escena se me ha ido la olla".