Batman se muda a casa de Spiderman: Panini publicará a partir de abril los cómics de DC en España

Era la pieza que faltaba en el serial ECC, el nombre que aparecía en casi todas las quinielas pero que no contaba aún con confirmación oficial. Pues bien: Panini ya ha movido ficha y ha confirmado que, a partir de ahora, DC cambia de manos; en concreto, a las suyas.

Un anuncio que, a la espera de conocer los detalles de las primeras novedades y el plan editorial, ahonda la crisis de la barcelonesa ECC, en liquidación por cierre desde la semana pasada, y convierte la la filial de la editorial italiana en el gran hub editorial de los superhéroes: a partir del próximo mes de abril, DC y Marvel, rivales históricos y archienemigos en la viñeta y, en los últimos tiempos, también en la gran pantalla, se publicarán en España bajo el paraguas de Panini Comics España.

“DC, una de las editoriales de cómics y novelas gráficas más grandes del mundo y hogar de Superman, Batman y Wonder Woman, y Panini, una de las mayores editoriales de cómics de Europa y América Latina, anuncian el acuerdo por el que Panini publicará los cómics y novelas gráficas de DC en España desde principios de abril de 2025, con distribución en librerías especializadas, kioscos, librerías generalistas y en las principales tiendas online” ha anunciado el grupo Panini en un comunicado que el sector esperaba desde hacía días.

Nuevas líneas y clásicos históricos

Panini, que posee los derechos Internacionales de Marvel desde 1996, empezó a ganar terreno país y país y publica también los cómics de DC en Italia, Alemania, Brasil y México. En España, el cambio de manos de la licencia coincidirá con el arranque de la línea DC 'All In' y del 'Universo Absolute'. "Panini también se centrará en la extensa trayectoria de DC a lo largo de las décadas mediante diversos formatos que permitan a los lectores descubrir en profundidad el inmenso catálogo de la compañía y grandes clásicos pertenecientes a todas las épocas", ha añadido la editorial.

“En los años ochenta, de la mano de 'Watchmen', 'Nuevos Titanes', 'Camelot 3000', 'Batman: El regreso del Caballero Oscuro' y el Superman de John Byrne, aprendimos a amar a DC y en mi caso, ese amor nunca desapareció. He mantenido todos estos años a DC como uno de mis referentes comiqueros. Por lo tanto, casi no puedo expresar la emoción que me produce el dar la bienvenida al panteón de DC a Panini Comics. Os aseguro que, desde el primer momento, los superhéroes de DC se sentirán como en casa con nosotros", Alejandro M. Viturtia, Director Editorial de Panini Comics, en declaraciones facilitadas por el grupo de origen italiano.

La llegada del universo DC a Panini coincide con la aparatosa caída de ECC, editorial que durante los últimos 13 años había publicado las referencias de la marca estadounidense en España. A finales de la semana pasada, la editorial barcelonesa solicitó el concurso voluntario de acreedores y el juzgado de lo mercantil número 12 de Barcelona declaró su disolución y liquidación. El mismo juzgado ha nombrado un administrador concursal para proceder a la “liquidación de la masa activa”.