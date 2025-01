Juli Guiu: “Desde que empecé a organizar festivales, hace 15 años, los periodistas me preguntáis si hay saturación del mercado”

Han anunciado por ahora 16 conciertos en Les Nits de Barcelona, un cartel que todavía no está cerrado. ¿Cómo ha encontrado el mercado de las giras para este verano para poder confeccionar la programación?

Son 16 conciertos y habrá cuatro o cinco más. Este año ha sido complicado, por eso estamos satisfechos con el cartel. Trabajamos con una programación ecléctica, con coherencia pero que toca todos los géneros, y luego a partir de ahí se trata de ver qué hay en el mercado, ver el ‘routing’ de los artistas, si piensan pasar por España… Partimos de 300 artistas y vamos haciendo cribas hasta dejarlos en 50, y luego de ahí ya acabamos confeccionando el cartel.

¿Qué tipo de público tiene Les Nits de Barcelona?

Es muy abierto, aunque sobre todo está entre los 40 y los 55 años, con poder adquisitivo medio-alto, que conoce la zona y sabe lo que es tener una experiencia en los jardines del Palau Reial.

‘Experiencia’ es la palabra fetiche.

En todo. Y tiene que ser una experiencia global, desde que entras en el recinto, te ves en un lugar idílico y singular, la gastronomía te acompaña, disfrutas del concierto y cuando termina puedes tomar una copa para completar la descompresión y no salir corriendo. Sí, la gente busca experiencias. Nosotros contamos con un lugar y unos horarios que no podemos ampliar, por eso tenemos que exprimirlos al máximo para que se dé esta combinación. Eso crea fidelización: después miras el cartel del año siguiente. Lo que buscamos es formar parte de la agenda de los ciudadanos.

Juli Guiu, director de Les Nits de Barcelona / JORDI COTRINA

Hay un aumento de la sensibilidad vecinal respecto a la música en directo. ¿Le parece preocupante?

Las normas son muy estrictas y cualquier promotor serio las acepta, aunque es difícil legislar cuando cada caso es tan diferente. A nosotros el distrito nos ha felicitado, porque no ha habido ninguna queja, y la asociación de vecinos está muy contenta. Así seguiremos. Estamos acostumbrados a hacer de ‘okupas’ y respetamos al máximo el lugar para que nos vuelvan a invitar.

Después de la pandemia ha habido un auge de la música en directo en todo el mundo, en particular de los grandes eventos. ¿Puede haber peligro por exceso de oferta?

Desde el primer año que empecé a organizar festivales, hace 15, cuando comencé con Cap Roig, los periodistas me preguntáis si hay una saturación del mercado. Y cada año no dejan de aparecer nuevos festivales. La música forma parte de nuestras vidas e ir a conciertos es un hecho normal, no extraordinario, que la gente hace día a día. ¿Cuántos artistas nuevos aparecen cada año? Antes eran dos o tres potentes, y ahora son quince. Intenta encontrar una fecha libre en el Movistar Arena [el exWizink Center, de Madrid] o en el Palau Sant Jordi… Es evidente el ‘boom’, y la respuesta del público. Un informe reciente dice que la música en vivo movió 28.000 millones de dólares en 2023 y que para 2030 alcanzará casi los 80.000.

Sube la cultura ‘vip’, las entradas ‘premium’.

En todo el entretenimiento. El 60% de tu beneficio puede representarlo la entrada ‘vip’. Es un producto más, como lo es el ‘merchandising’. El valor de las cosas lo pone el precio que la gente esté dispuesta a pagar.

Y están los precios dinámicos, consolidados en Estados Unidos y no tanto aquí.

Nosotros los aplicamos siempre y cuando el ‘management’ nos autorice, nunca a priori. Esta tendencia está subiendo mucho, y es lógico: el precio sube cuando es un concierto importante y a medida que van quedando menos entradas. Estas prácticas se están empezando a aplicar ahora en España, pero en otros países hace mucho que existen. Cuando yo estudiaba COU ya estaba el precio dinámico en algunos países, y han pasado 30 años. Más demanda, el precio sube, y menos demanda, baja.

Ha hablado de las limitaciones a las que debe acogerse el festival. Respecto a la etapa anterior de la muestra en los jardines, antes de la licitación pública de 2023, ahora las fechas están más acotadas (al mes de julio exclusivamente) y también lo está el perímetro y los horarios del ‘village’. Este año, Les Nits de Barcelona celebran su tercera edición, en principio la última antes de que deba someterse a un nuevo concurso. ¿Espera cambios al respecto?

Eso ya se verá en un próximo concurso. Yo no decido, aunque siempre puedo tener una esperanza. Creo que lo que se había hecho antes estaba en un extremo, y luego el concurso se pasó al otro extremo. Lo lógico ahora sería un término medio. Pero por ahora tenemos unas normas y ahí estamos moviéndonos, y satisfechos. Nos costó, porque cogimos este festival muy tarde [en febrero de 2023, para organizar una primera edición aquel mismo verano], pero tuvimos una buena asistencia. La segunda fue muy bien y esperamos que esta también.