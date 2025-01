Daniela Blasco, Lachispa, Kuve y Lucas Bun, clasificados para la final del Benidorm Fest 2025

El Benidorm Fest 2025 ha demostrado un año más que el representante de España en Eurovisión no está decidido hasta conocer el paquete completo. Cuando se conocieron las canciones el pasado mes de diciembre, Lachispa, con ‘Hartita de llorar’, una saeta con tintineos electrónicos, se posicionó como la gran favorita para ganar la cuarta edición del concurso. En la primera semifinal, Claudia Gómez (su nombre de pila) ha conseguido un puesto en la gran gala del sábado, pero con un fenómeno fan mucho más desinflado. Su potente voz y su puesta en escena han conectado con el público, pero tal vez no de la manera que se esperaba y, aunque ha sido una de las clasificadas para la final, el billete a Eurovisión está más complicado.

Este martes ha sucedido lo que ya pasó con Chanel y con Blanca Paloma: un caballo de Troya inesperado ha conquistado a la audiencia. Además de Lachispa, se han clasificado para la final Daniela Blasco -otra de las favoritas-, Chica Sobresalto y Lucas Bun, la gran sorpresa de la noche. Con la emotiva balada ‘Te escribo en el cielo’, el cantante catalán ha homenajeado con su actuación a su madre fallecida el pasado verano. El artista ni siquiera aparecía entre las apuestas para clasificarse para la gran final hasta este mismo martes, pero ha conquistado a la audiencia y el jurado este martes con una actuación sencilla y llena de emoción.

Otra de las favoritas de la edición era Daniela Blasco, que ha ofrecido sobre el escenario de Benidorm un 'show' lleno de baile y espectáculo con su tema 'Uh nana'. Sin embargo, aunque también ha pasado a la gran final del próximo sábado, para muchos la actuación se ha quedado más floja de lo que esperaban. Y es que la sombra de Chanel hace tres años es difícil de borrar. Finalmente, la canción ‘Loca xti’, de Kuve, la primera en actuar de la noche, ha sido una de las más votadas tanto por el jurado como por el público.

Durante la primera semifinal han quedado fuera la canción 'Mala feminista', el "pop molesto", como ella misma lo ha definido, de Chica Sobresalto, el tema pop con toques latinos 'Amor barato' de David Afonso, el pop bailable del grupo K!ngdom con 'Me gustas tú' y el regreso de Sonia y Selena 24 años después del 'Yo quiero bailar' con su canción 'Las reinas'.

Cambios en el festival

El Benidorm Fest ha incluido algunos cambios para esta edición. Todas las galas están presentadas por un trío de mujeres por primera vez en sus cuatro años, Paula Vázquez, Ruth Lorenzo e Inés Hernand.

El sistema de votación de este año también incluye una novedad: ya no hay que pagar por votar a través de mensajes de texto, sino que se permite al público escoger a sus favoritas de manera gratuita a través de la aplicación del programa. Asimismo, por primera vez en el Benidorm Fest, no se ha informado de los votos totales conseguidos (la suma de jurado y público) por cada participante durante la semifinal. Los participantes llegan a la final sin saber los resultados obtenidos en las galas previas. Este cambio se hace para no condicionar al público el próximo sábado para votar a su elegido para ganar el concurso.