Salvador Sunyer, ex director del Temporada Alta: "Un conseller me dijo que la Generalitat nunca ayudaría a un festival hecho en Girona"

En diciembre anunció que abandona la dirección del festival Temporada Alta, pero no termina del todo. ¿Le sabe mal dejarlo?

Para nada. Ya hacía un año y medio que pensábamos y que Narcís Puig, mi sustituto, lo sabe. Todo tiene un momento y está bien que la transición se realice con tiempo y bien hecha, de forma natural. Ahora trabajo casi las mismas horas, tengo una jubilación activa: trabajo media jornada en Bitò, en estrategias de futuro, y el resto la dedico de forma altruista a la Fundación La Ciutat Invisible.

La entidad encargada del proyecto educativo del festival.

Me hace ilusión trabajar en dos líneas desde la fundación: pensar en el futuro de la ciudad y de la cultura e intentar trabajar al máximo en lo que no luce, el trabajo en escuelas e institutos, que tiene todo el sentido. Lo único que puede cohesionar un poco el país y la ciudad es cierta cultura común, con toda la diversidad pero evitando compartimentos cerrados.

Deja el festival después de tres décadas, con la programación más larga, 110 espectáculos, y récord de espectadores, más de 60.000. Ni de lejos podían imaginarlo cuando empezaron con cuatro montajes en La Mercè en 1992.

Ni nos lo planteamos ni aquella programación sale como una idea mía, sale de una idea de Josep Domènech y Quim Masó, mis socios. Los primeros ocho o diez años lo hacíamos juntos, sobre todo Domènech.

«He echado de menos ir más de la mano en la estrategia municipal»

¿Qué marca el punto de inflexión para convertir el festival en lo que es ahora?

No hay fecha porque el crecimiento fue lento en número de espectáculos y, lo más importante, en objetivos. Estos se van marcando cada cuatro o cinco años. Esto es lo que ha ido bien, haber ido creciendo poco a poco. Temporada Alta tiene fortalezas, como la buena relación con el público, los artistas y los agentes artísticos del país y de fuera, también el hecho de que la mitad de los recursos provengan de las taquillas y los patrocinadores. Eso no hay otro festival en Europa que lo tenga. Pero también tenemos debilidades, no somos tontos.

¿Cuáles?

Tenemos un espacio propio, Girona y Salt, pero no una casa propia y, por tanto, dependemos mucho de la relación que tienes con quien tiene los espacios. Esto tiene inconvenientes pero también ventajas, porque en función de la situación no está anquilosado. La otra es la relación con las instituciones, que funcionan todas con convenios anuales y un festival como el nuestro trabaja con muchos proyectos europeos a años vista.

¿Cuándo empieza a mirar hacia fuera el certamen?

Pronto, el cuarto o quinto año ya traemos los primeros espectáculos de Italia y Francia. En la programación el salto grande son los primeros espectáculos de Peter Brook e Isabelle Huppert, y después ya vienen las coproducciones y el trabajo con gente de fuera.

«Lo único que puede cohesionar al país y la ciudad es una cierta cultura común»

¿Ha sido una suerte haber nacido en una ciudad pequeña y no en la capital?

Sí, aquí todo es más controlable, hemos podido crecer con el público, la gente de Girona viene mucho al teatro, se habla de ello, y en una ciudad grande quedaría diluido. También tiene inconvenientes, como tener menos espacios, pero buscas cómo solucionarlo.

Temporada Alta es un festival de gestión privada pero con una importante aportación pública.

Somos un festival raro en Europa donde la mayoría son públicos.

¿Qué relación ha tenido con los distintos gobiernos municipales?

Por lo general, cordial y correcta. Pero quizás en algunos momentos los gobiernos municipales deberían haber pedido más qué querían para la ciudad. No de programación; ninguna empresa, que son las que aportan más dinero al festival, ha influido en la parte artística y las administraciones tampoco, pero he echado de menos ir más de la mano en la estrategia municipal.

La Generalitat tarda en sumarse al festival, lo hace en el 2003.

Recuerdo que un conseller me dijo que la Generalitat nunca ayudaría a un festival así, hecho en Girona. Pero ahora es nuestro principal apoyo público con diferencia, porque lo ven como el festival del país, se hace en Girona, pero que irradia a muchos lugares.

«Me hubiera hecho ilusión de que Girona fuera la ciudad del teatro, del país por supuesto, y europea y eso no pudo ser»

¿Con qué se queda de esos años?

Me hace mucha ilusión haber conseguido un público que te da confianza y que te permite hacer algo que como programador es una mina: no tener que sufrir como un loco por si vienen o no porque tienes una base sólida. Hemos crecido con una parte de la ciudad, porque sólo el 20% viene de fuera, no somos el Museu Picasso. (ríe) Acompañar trayectorias de artistas está bien y hace ilusión, hay gente a la que has visto empezar, como Rigola, Subirós... o los internacionales, y eso te permite no tener que golpear puertas, sino que propongan ellos y quieran volver. Y lo otro es el equipo, que no lo tiene otro certamen. Yo me lo he pasado muy bien, no me quejo.

¿Cuál ha sido el momento más difícil, la pandemia?

No. La pandemia era complicada, pero a mí estas cosas me ponen (ríe). Trabajabas por unos objetivos: que los artistas y todos los de la empresa cobraran, que las relaciones se mantuvieran... no fue especialmente malo.

¿Y ver que El Canal no funcionaba?

Sí, eso sí. El dinero lo fuimos a buscar nosotros a Europa, se hizo un proyecto pensando que sería un lugar de producción europeo y quizás me equivoco pero creo que hubiera sido un sitio de creación internacional como lo es ahora Temporada Alta. Hubiera entendido un cambio de línea, es público y pueden hacer lo que quieran, pero que se cerrara todo aquel tiempo sin saber el motivo y quedara muerto daba pena y miseria. Condicionaba el festival porque estaba pensado como un paquete. Nosotros pasamos a realizar más producciones desde el festival, y ahora El Canal tiene otra línea, que no es la que yo le hubiera dado, pero tiene un sentido. Ahora es un proyecto que no corresponde a lo que era, pero tiene una idea detrás y lo que podemos hacer es colaborar con él.

¿Que la idea original de El Canal se truncara ha hecho que el festival sea ahora uno de los grandes motores de creación de la escena catalana?

El fracaso de El Canal hace que Temporada Alta ponga más énfasis en la parte de producción y coproducción, pero yo creo que hay un problema grande de ciudad y no sólo de ciudad, también de país: todo el mundo mira para su casa. Decir que esto beneficia Temporada Alta no tendría demasiada importancia. Es el total lo que debe tener un sentido. A mí me hubiera hecho ilusión que Girona fuera la ciudad del teatro, del país por supuesto, y europea y eso no pudo ser, pero no pasa nada.

Uno de los condicionantes para que no haya podido serlo es la falta de espacios para acoger espectáculos de gran formato que he señalado reiteradamente.

Esto es un problema que, aunque lo he ido sacando, no me obsesiona. Pero si miras a medio plazo, cuando ya no tengas nada que ver -que yo ya ni lo tendré corto-, debes pensar qué ocurre si surge una idea y esa idea le falta un espacio de este tipo. Yo entiendo que la ciudad es la ciudad y se puede hacer lo que se puede hacer, que no es una prioridad porque hay otras. Pero me hubiera gustado que hubiera más conversaciones sobre si esto tiene o no sentido, si se puede hacer y, si no, cómo se puede arreglar.

¿Cuándo lo ha planteado en el Ayuntamiento no ha recibido ningún tipo de respuesta?

Lo he comentado muchas veces, en ruedas de prensa, y lo que quiero decir es que hay y ha habido buena relación, ya viene de antes, pero es un tema que nunca me han dicho: «va, hablemos », para descartarlo o no. Cuando digo que todo el mundo mira mucho para su casa es porque falta una visión más general de todo para decidir las cosas. Y decidir no significa decidir que sí, puede querer decir que no o simplemente «hablemos dentro de veinte años» o decir «estás loco». Creo que esto falta en la ciudad, una visión a cinco o diez años vista, y a veces falta en el país.

El Departamento de Cultura podría tener esa visión más global.

En los últimos años ha habido más conversaciones con visión nacional de qué sentido tiene el festival a nivel internacional... ha habido más conversación de estrategia con la consellera Garriga y también ahora. Y aquí hay una buena acogida en la ciudad, pero echo de menos una visión más a medio plazo y no tanto de cada uno con su parcela.

El festival ha solucionado la falta de escenarios grandes programando fuera de la ciudad, llevando uno o dos espectáculos al año en Barcelona, ejemplo.

Para el festival no es un gran problema, porque algo se ha hecho en Barcelona y este año se harán siete u ocho. Temporada Alta es de Girona, es un festival gerundense, nacido aquí y que no tendría sentido fuera, pero no tiene el corsé que tiene lo público, tiene cintura para moverse. Si tú ves que no puedes hacerlo aquí, buscas fórmulas que otros lugares no harían pero que no rompen nada porque es un festival de país. El festival se hará en Girona y será puramente gerundense, pero se harán cosas en siete u ocho sitios de Barcelona. Tendrá esta extensión como la tiene en Figueres o en Torroella.

En su despedida aseguró que el festival ganaría en densidad, no en cantidad. ¿Se refería a estas nuevas sedes?

Más sedes pero también es que existía el riesgo de que se perdiera un poco por la falta de espacios ese el equilibrio internacional. Traer espectáculos internacionales es fácil, los pagas y ya está, pero luego está la segunda parte: la de establecer relaciones. Y esto con el festival de Aviñón ha sido clarísimo. Hemos llevado espectáculos catalanes allí gracias a esta relación.

¿Cómo será el festival a partir de ahora?

El único que lo puede decir es Narcís Puig. Llevamos catorce años juntos y antes habíamos trabajado desde el Lliure y en la Bienal de Venecia. La línea estratégica sí está marcada, los ejes básicos. Sacará la paja y añadirá algo nuevo, pero lo que es seguro es que yo no voy a intervenir para nada en la línea artística, ni hablaré con artistas ni compañías. Será un festival de país, con una mirada propia y las líneas maestras de un festival variado y con relaciones internacionales.

Una dilatada trayectoria ligada a la cultura Nacido en 1957 en Salt, Salvador Sunyer es hijo del escritor y activista Salvador Sunyer y de la bibliotecaria Carme Bover, de quien ha heredado la pasión por la lectura. Ha tocado todo tipo de palos en el campo de la cultura. Primero, como uno de los impulsores de las Salas Municipales de Exposiciones de Girona -el embrión del Bòlit- y responsable del Centro Cultural La Mercè. Posteriormente, ya desde Bitò Produccions, la empresa que creó en 1991 con Josep Domènech y Quim Masó con el objetivo de editar libros, de ahí el nombre, por el bitón de las artes gráficas. La compañía es actualmente una referencia en el campo de las artes escénicas, con proyectos que se extienden mucho más allá del festival Temporada Alta, como la gestión integral del Teatre de Salt y la producción de espectáculos. Salvador Sunyer es la cara visible de un festival que se promocionaba en su primera edición como "4 semanas de teatro en Girona; 4 espectáculos divertidísimos". El camino entre ese primer festivalito en La Mercè con un presupuesto de un millón de pesetas (equivalente a 6.010 euros de hoy) y el actual, que supera los 3,6 millones de euros, se extiende a lo largo de más de 33 años. El festival ha tenido un crecimiento sostenido validado por el público e hitos como el puente con Latinoamérica -exportando el festival a Argentina, Perú y Uruguay- o la terquedad de querer ir más allá de la exhibición para convertirse en un importante motor para la creación.

Suscríbete para seguir leyendo