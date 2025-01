Jordi Prat i Coll viaja la Girona de 1968 con 'L'aranya' de Guimerà, sobre una pareja con dificultades para tener un hijo

Jordi Prat i Coll ofrece una particular mirada a la obra de Àngel Guimerà (1845-1924) 'L'aranya', poco representada y bastante desconocida en comparación con sus grandes éxitos como 'Terra Baixa' y 'Mar i Cel'. Para el director y dramaturgo Prat i Coll, sin embargo, 'L'aranya' es un magnífico texto sobre la asfixia social de una pareja con problemas para tener descendencia. El director la ambientada en la Girona de la época franquista de finales de los años 60. "Esta es una obra tan de Guimerà como de Prat i Coll", ha comentado el director que ha nutrido la pieza de anécdotas personales y familiares. "La transposición obliga a cambios en busca de la verisimilitud".

La obra de Guimerà se estrenó en el Romea en 1908 después de hacerlo en Madrid. 'L'aranya' transcurre en un colmado muy parecido a la tienda donde creció Prat i Coll, cuyos padres tenían una tienda al fondo de la cual vivían, algo que les permitía no bajar la persiana para poder atender al público incluso a la hora de comer. Y, como los protagonistas, a sus padres también les costó procrear.

Albert Ausellé, Jan D. Casablancas, Berta Giraut, Estel Ibars, Paula Malia, Jordi Rico, Mima Riera, Ferran Soler, Jordi Vidal, Meritxell Yanes estrenan este jueves esta versión en la Sala Gran del TNC. Uno de los retos de los intérpretes es hablar con el catalán de Girona que pasearán más allá de Barcelona por las 16 localidades donde recalará la gira de esta nueva producción del teatro público.

Carme Portaceli, directora del TNC, considera necesario dar a conocer obras menos conocidas de grandes autores: "Esta versión actualizadísima desde nuestra visión y nuestra historia reciente nos muestra quienes somos y de dónde venimos. Es la manera de convertir nuestros clásicos en clásicos universales del siglo XXI".

Albert Ausellé, Jan D. Casablancas, Berta Giraut, Estel Ibars, Paula Malia, Jordi Rico, Mima Riera, Ferran Soler, Jordi Vidal, Meritxell Yanes estrenan este jueves 'L'Aranya' en la Sala Gran del TNC. / EPC

Diferente

'L'aranya' pertenece a una época que la que Guimerà intentaba escribir de manera diferente tras la irrupción de autores como Ibsen o Strinberg. "Aunque mantiene el triángulo de las grandes tragedias, el entorno es urbano y la escritura es veloz y está llena de probaturas lingüísticas. Formalmente, es muy moderno", dice el director. Humor y drama están al mismo nivel en esta obra que "pivota entre la complejidad ibseniana y la brillantez de Eduardo de Filippo con mucha angustia, humor, necesidad de sobrevivir, cotidianidad de locura y mucha animalidad," ha resaltado Prat i Coll quien admite que su lectura "tal vez no sea la que muchos esperan". Además, la traslación de época también le ha llevado bastantes cosas, no solo los nombres de los personajes sino también el final.

Foto del espectáculo, basado en una obra de Guimerà. / EPC

La asfixia social de una pareja con dificultades para engendrar un hijo es el tema principal de la obra protagonizada por un matrimonio que interpreta Mima Riera y Albert Ausellé. Pero Guimerà, que era homosexual y no tuvo descendencia, quiso decir algo más con esta pieza según Prat i Coll. "No es extraño que plasmara su deseo reprimido como años después haría Lorca con 'Yerma'", opina el director. "La infertilidad que le permite sacar fantasmas personales no solo sobre el deseo sino sobre las estructuras sociales. Siempre se esconde en la estructura de la obra y la trama de sus personajes. Por eso es vital, como en Lorca, entender que Guimerà escribe desde la homosexualidad no expresada públicamente por razones obvias". Para el director es algo clave para entender el conjunto de su obra, que le marcó mucho más, apunta, que el hecho de no haber nacido en Catalunya, donde llegó a los 7 años procedente de Canarias. "No poder amar a quien uno quiere marca", resalta Prat y Coll.

La escenografía de Marc Salicrú reproduce con todo tipo de detalle el ambiente del colmado-vivienda donde transcurre la acción. Y el vestuario de Montse Amenós se nutre de modelos originales de la época, ropa de segunda y tercera mano adaptada y retocada. La música, que raramente falta en los grandes montajes de Prat i Coll, también contribuirá a ese viaje en el tiempo que propone a esa Girona trabajadora donde la modernidad de la Gauche Divine ni se olía. La banda sonora cuenta desde temas eurovisivos de Raphael y Serrat a temas populares diversos así como piezas religiosas como 'La mare de Déu' con arreglos Dani Espasa grabada por el Cor Joves Orfeó Català y canciones infantiles como 'Tres pometes te el pomer', con el Cor Infantil.