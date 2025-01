Primera semifinal de Benidorm Fest 2025, en directo: última hora de las actuaciones y primeros finalistas

Inés Hernand se vuelve viral en redes por su polémico look para el Benidorm Fest

Inés Hernand vuelve a protagonizar titulares de la prensa por el atrevido (e icónico) look con el que presentará la primera semifinal del Benidorm Fest 2025: una chaqueta estilo bomber patriota con la bandera de España, diseñada por Keperezaxiko, y un bolso tobillero con forma de pulsera telemática de Evade House. "Me han sacado de la cárcel, de la corrección, para poderme divertir un poquito hoy en el Benidorm Fest y en las siguientes galas", ha detallado la comediante. Más información y fotos del look aquí.